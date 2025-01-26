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الرئاسة اللبنانية تنفي ابلاغ الاحتلال الاسرائيلي للبنان بقائه في نقاط حدودية 15 يوما

1/26/2025 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 1 (كونا) -- نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الاحد المعلومات التي تناقلتها تقارير حول ابلاغ قوات الاحتلال الاسرائيلي لبنان بأنه سيبقى في خمس نقاط حدودية لمدة 15 يوما.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إنه لا صحة للمعلومات التي تناقلتها وسائل اعلامية مساء اليوم من ان الاحتلال الاسرائيلي ابلغ لبنان بانه "سيبقى في خمس نقاط حدودية لمدة 15 يوما" مشددة على ان الرئيس اللبناني جوزيف عون ابلغ اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق ايقاف اطلاق النار رفضه لذلك.
واضاف البيان "الصحيح ان الرئيس عون لا يزال يتابع اتصالاته الداخلية والخارجية مع الجهات المعنية باتفاق ايقاف اطلاق النار في سبيل استكمال انسحاب" الاحتلال من ما تبقى من القرى الجنوبية المحتلة.
ووفق بنود اتفاق إطلاق النار يتوجب على الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته من جنوب لبنان خلال 60 يوما أي بحلول اليوم الأحد على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
ومن ناحية أخرى دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية "المتعمدة" التي طالت المدنيين اللبنانيين الراغبين بالعودة الى قراهم المحتلة وفقا للمهلة المحددة في اتفاق ايقاف اطلاق النار الذي "التزم به لبنان التزاما كاملا".
ودعت الخارجية اللبنانية الدول الراعية لاتفاق ايقاف اطلاق النار بين لبنان وقوات الاحتلال وكافة الاطراف الدولية المعنية الى ادانة اعتداءات الاحتلال على المدنيين والضغط لإلزامه بتعهداته المنصوص عليها في الاتفاق.
ودعت أيضا الى الانسحاب "الفوري وغير المشروط" لقوات الاحتلال الاسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة "لكي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من استكمال بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية" وفقا لقرار مجلس الأمن 1701.
وكان مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية اعلن في وقت سابق من اليوم ارتفاع ضحايا اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاهالي لدى محاولتهم دخول بلداتهم في جنوب لبنان الى 22 قتيلا و 124 مصابا.
وحذرت منظمة الامم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها (يونيفيل) الاهالي من العودة الى منازلهم واصفة الاوضاع في جنوب لبنان بأنها "ليست مهيأة بعد لعودة آمنة" للقرى الواقعة على طول الخط الأزرق الحدودي. (النهاية)

ف ز / م ع ح ع


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