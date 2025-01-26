الرئاسة اللبنانية تنفي ابلاغ الاحتلال الاسرائيلي للبنان بقائه في نقاط حدودية 15 يوما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 26 - 1 (كونا) -- نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الاحد المعلومات التي تناقلتها تقارير حول ابلاغ قوات الاحتلال الاسرائيلي لبنان بأنه سيبقى في خمس نقاط حدودية لمدة 15 يوما.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إنه لا صحة للمعلومات التي تناقلتها وسائل اعلامية مساء اليوم من ان الاحتلال الاسرائيلي ابلغ لبنان بانه "سيبقى في خمس نقاط حدودية لمدة 15 يوما" مشددة على ان الرئيس اللبناني جوزيف عون ابلغ اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق ايقاف اطلاق النار رفضه لذلك.
واضاف البيان "الصحيح ان الرئيس عون لا يزال يتابع اتصالاته الداخلية والخارجية مع الجهات المعنية باتفاق ايقاف اطلاق النار في سبيل استكمال انسحاب" الاحتلال من ما تبقى من القرى الجنوبية المحتلة.
ووفق بنود اتفاق إطلاق النار يتوجب على الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته من جنوب لبنان خلال 60 يوما أي بحلول اليوم الأحد على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
ومن ناحية أخرى دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية "المتعمدة" التي طالت المدنيين اللبنانيين الراغبين بالعودة الى قراهم المحتلة وفقا للمهلة المحددة في اتفاق ايقاف اطلاق النار الذي "التزم به لبنان التزاما كاملا".
ودعت الخارجية اللبنانية الدول الراعية لاتفاق ايقاف اطلاق النار بين لبنان وقوات الاحتلال وكافة الاطراف الدولية المعنية الى ادانة اعتداءات الاحتلال على المدنيين والضغط لإلزامه بتعهداته المنصوص عليها في الاتفاق.
ودعت أيضا الى الانسحاب "الفوري وغير المشروط" لقوات الاحتلال الاسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة "لكي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من استكمال بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية" وفقا لقرار مجلس الأمن 1701.
وكان مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية اعلن في وقت سابق من اليوم ارتفاع ضحايا اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاهالي لدى محاولتهم دخول بلداتهم في جنوب لبنان الى 22 قتيلا و 124 مصابا.
وحذرت منظمة الامم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها (يونيفيل) الاهالي من العودة الى منازلهم واصفة الاوضاع في جنوب لبنان بأنها "ليست مهيأة بعد لعودة آمنة" للقرى الواقعة على طول الخط الأزرق الحدودي. (النهاية)
ف ز / م ع ح ع
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