واشنطن تعلن تمديد اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان حتى 18 فبراير المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 26 – 1 (كونا) -– أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد تمديد اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان حتى 18 فبراير المقبل.
وذكر البيت الابيض في بيان صحفي أن الترتيبات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي التي تراقبها الولايات المتحدة ستظل سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025.
وأضاف البيان أن "حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة سيباشرون المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023".
يذكر أن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل
حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد 60 يوما من سريان الاتفاق لكن تقارير أفادت بأن الاحتلال أعلن بقاءه إلى ما بعد هذه المهلة وهو ما نفته الرئاسة اللبنانية. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN26012025000071011013ID1109131191
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