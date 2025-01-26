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واشنطن تعلن تمديد اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان حتى 18 فبراير المقبل

1/26/2025 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 26 – 1 (كونا) -– أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد تمديد اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان حتى 18 فبراير المقبل.
وذكر البيت الابيض في بيان صحفي أن الترتيبات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي التي تراقبها الولايات المتحدة ستظل سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025.
وأضاف البيان أن "حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة سيباشرون المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023".
يذكر أن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد 60 يوما من سريان الاتفاق لكن تقارير أفادت بأن الاحتلال أعلن بقاءه إلى ما بعد هذه المهلة وهو ما نفته الرئاسة اللبنانية. (النهاية)

ا م م / م م ج


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