وزير الخارجية الأمريكي: ثابتون في التزامنا بإنهاء الهجرة غير الشرعية وحماية حدودنا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 26 – 1 (كونا) –- أكد وزير
الخارجية الامريكي ماركو روبيو اليوم الاحد ان سياسة الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب
"ثابتة" في انهاء الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الامريكية.
وقال روبيو في تصريح صحفي
عقب فرض عقوبات أمريكية على كولومبيا بسبب رفضها استقبال مهاجريها المرحلين "لقد أوضح الرئيس ترامب أنه تحت إدارته لن يتم الكذب على أمريكا أو استغلالها بعد الآن".
واضاف ان "كل دولة تقع عليها مسؤولية استعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بطريقة جادة وسريعة" موضحا "لقد سمح الرئيس الكولومبي غوستافو بيدرو للرحلات الجوية وقدم جميع التصاريح اللازمة ثم ألغى تصريحه عندما كانت الطائرات في الجو".
وشدد على ان الاجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد كولومبيا تؤكد "اننا ثابتون في التزامنا بإنهاء الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود الأمريكية".
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في وقت سابق من اليوم فرض عقوبات فورية مشددة على الرئيس الكولومبي غوستاغو بيدرو واعضاء حكومته الى جانب قيود جمركية مشددة بسبب رفض استقبال طائرات المهاجرين المرحلين الى كولومبيا.
وتمارس الادارة الامريكية ضغوطها على عدد من البلدان ابرزها المكسيك وغواتيمالا وكولومبيا والبرازيل لاقناعهم باستقبال المهاجرين المرحلين وذلك ضمن اولويات خطة الرئيس الامريكي في الفترة المقبلة في المضي بسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين.
وأعلن البيت الأبيض الجمعة الماضي ان الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ عمليات ترحيل لمهاجرين غير شرعيين باستخدام طائرات عسكرية. (النهاية)
ا م م / م ع ح ع
MENAFN26012025000071011013ID1109131190
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