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وزير الخارجية الأمريكي: ثابتون في التزامنا بإنهاء الهجرة غير الشرعية وحماية حدودنا

1/26/2025 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 26 – 1 (كونا) –- أكد وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو اليوم الاحد ان سياسة الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب "ثابتة" في انهاء الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الامريكية.
وقال روبيو في تصريح صحفي عقب فرض عقوبات أمريكية على كولومبيا بسبب رفضها استقبال مهاجريها المرحلين "لقد أوضح الرئيس ترامب أنه تحت إدارته لن يتم الكذب على أمريكا أو استغلالها بعد الآن".
واضاف ان "كل دولة تقع عليها مسؤولية استعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بطريقة جادة وسريعة" موضحا "لقد سمح الرئيس الكولومبي غوستافو بيدرو للرحلات الجوية وقدم جميع التصاريح اللازمة ثم ألغى تصريحه عندما كانت الطائرات في الجو".
وشدد على ان الاجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد كولومبيا تؤكد "اننا ثابتون في التزامنا بإنهاء الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود الأمريكية".
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في وقت سابق من اليوم فرض عقوبات فورية مشددة على الرئيس الكولومبي غوستاغو بيدرو واعضاء حكومته الى جانب قيود جمركية مشددة بسبب رفض استقبال طائرات المهاجرين المرحلين الى كولومبيا.
وتمارس الادارة الامريكية ضغوطها على عدد من البلدان ابرزها المكسيك وغواتيمالا وكولومبيا والبرازيل لاقناعهم باستقبال المهاجرين المرحلين وذلك ضمن اولويات خطة الرئيس الامريكي في الفترة المقبلة في المضي بسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين.
وأعلن البيت الأبيض الجمعة الماضي ان الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ عمليات ترحيل لمهاجرين غير شرعيين باستخدام طائرات عسكرية. (النهاية)

ا م م / م ع ح ع


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