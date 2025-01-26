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مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في الكونغو الديمقراطية

1/26/2025 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في الكونغو الديمقراطية وسط المخاوف التي أعرب عنها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من موجة تصاعد العنف في هذا البلد.
وقال وكيل الامين العام لعمليات السلام جون بيير لاكروا في كلمة أمام المجلس إن "تصاعد العنف يثير القلق البالغ وإن مصير ملايين المدنيين على المحك".
وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو تظهر عزما يثير الإعجاب على تنفيذ ولايتها المتعلقة بحماية المدنيين والمساعدة في منع تقدم حركة (إم 23) مشددا على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن بشكل فوري للمساعدة في إنهاء العنف.
من جهتها قالت رئيس بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بينتو كيتا في كلمتها ان حركة (إم 23) والقوات الرواندية اخترقت منطقة (مونيجي) على مشارف مدينة (غوما) مما تسبب في إثارة الذعر الجماعي والاشتباكات.
وأوضحت كيتا أن الطرق أغلقت وأصبح استخدام المطار للإجلاء أو للجهود الإنسانية غير ممكن داعية مجلس الامن إلى العمل لتأمين السكان المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وجميع موظفي الأمم المتحدة".
وشددت على الحاجة أكثر من أي وقت مضى لإيجاد حل سياسي للصراع ودعت الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى مواصلة التفاوض وإيقاف الخطاب المعادي والاتهامات المتبادلة.
من جابنها قالت نائب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة جويس مسويا ان أكثر من 21 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات بأنحاء البلاد مشيرة الى ان شمال وجنوب كيفو شهدتا مقتل مئات المدنيين وفرار مئات الآلاف.
وحثت مسويا جميع الأطراف على تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة والثقيلة في المناطق السكنية واحترام القوانين التي تحمي المدنيين.
من جهته اعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الكونغو برونو ليماركيز عن القلق البالغ بشأن تصاعد القتال حول مدينة غوما وتأثيره المتزايد على المدنيين.
ودعا ليماركيز كل أطراف الصراع إلى إيقاف التصعيد العسكري فورا محذرا من ان العنف يفاقم معاناة السكان في شرق البلاد ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الصعبة للمدنيين.
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد دعا في بيان اليوم الاحد مجددا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وطالب حركة (إم 32) بوقف جميع الأعمال العدائية على الفور والانسحاب من المناطق المحتلة.
كما طالب قوات الدفاع الرواندية إلى وقف دعمها لحركة (إم 23) والانسحاب من أراضي الكونغو الديمقراطية.(النهاية)

ا م م / م م ج


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