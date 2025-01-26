مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في الكونغو الديمقراطية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في الكونغو الديمقراطية وسط المخاوف التي أعرب عنها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من موجة تصاعد العنف في هذا البلد.
وقال وكيل الامين العام لعمليات السلام جون بيير لاكروا في كلمة أمام المجلس إن "تصاعد العنف يثير القلق البالغ وإن مصير ملايين المدنيين على المحك".
وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو تظهر عزما يثير الإعجاب على تنفيذ ولايتها المتعلقة بحماية المدنيين والمساعدة في منع تقدم حركة (إم 23) مشددا على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن بشكل فوري للمساعدة في إنهاء العنف.
من جهتها قالت رئيس بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بينتو كيتا في كلمتها ان حركة (إم 23) والقوات الرواندية اخترقت منطقة (مونيجي) على مشارف مدينة (غوما) مما تسبب في إثارة الذعر الجماعي والاشتباكات.
وأوضحت كيتا أن الطرق أغلقت وأصبح استخدام المطار للإجلاء أو للجهود الإنسانية غير ممكن داعية مجلس الامن إلى العمل لتأمين السكان المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وجميع موظفي الأمم المتحدة".
وشددت على الحاجة أكثر من أي وقت مضى لإيجاد حل سياسي للصراع ودعت الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى مواصلة التفاوض وإيقاف الخطاب المعادي والاتهامات المتبادلة.
من جابنها قالت نائب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة جويس مسويا ان أكثر من 21 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات بأنحاء البلاد مشيرة الى ان شمال وجنوب كيفو شهدتا مقتل مئات المدنيين وفرار مئات الآلاف.
وحثت مسويا جميع الأطراف على تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة والثقيلة في المناطق السكنية واحترام القوانين التي تحمي المدنيين.
من جهته اعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الكونغو برونو ليماركيز عن القلق البالغ بشأن تصاعد القتال حول مدينة غوما وتأثيره المتزايد على المدنيين.
ودعا ليماركيز كل أطراف الصراع إلى إيقاف التصعيد العسكري فورا محذرا من ان العنف يفاقم معاناة السكان في شرق البلاد ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الصعبة للمدنيين.
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد دعا في بيان اليوم الاحد مجددا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وطالب حركة (إم 32) بوقف جميع الأعمال العدائية على الفور والانسحاب من المناطق المحتلة.
كما طالب قوات الدفاع الرواندية إلى وقف دعمها لحركة (إم 23) والانسحاب من أراضي الكونغو الديمقراطية.(النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN26012025000071011013ID1109131189
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