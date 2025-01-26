Monday, 27 January 2025 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني: (برشلونة) يدك شباك (فالنسيا) بسبعة أهداف لهدف

1/26/2025 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 1 (كونا) -- حقق فريق (برشلونة) فوزا ساحقا على ضيفه (فالنسيا) بسبعة أهداف لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة ال 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في مدينة (برشلونة) حسم صاحب الأرض اللقاء في الشوط الأول مع خمسة أهداف نظيفة جاء أولها بتوقيع فرينكي دي يونج في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء فيما أضاف المهاجم فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة وعزز البرازيلي رافينيا من تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 24 عزز لاعب الوسط فرمين لوبيز بهدف رابع ثم أضاف بنفسه الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني نجح (فالنسيا) في تسجيل الهدف الشرفي عبر لاعبه هوغو دورو في الدقيقة 59 لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سارع إلى تسجيل الهدف السادس ل (برشلونة) ثم اختتم لاعب (فالنسيا) سيزار تاريجا مهرجان الأهداف بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 75 معلنا الهدف السابع والأخير لأصحاب الأرض.
وحصد (برشلونة) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 42 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) وثلاث نقاط خلف الوصيف (أتلتيكو مدريد) فيما تجمد رصيد (فالنسيا) عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) على منافسه (بلد الوليد) بثلاثية نظيفة بتوقيع الفرنسي كيليان مبابي فيما اكتفى (أتلتيكو مدريد) بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام (فياريال). (النهاية)

ه ن د / م ع ح ع


MENAFN26012025000071011013ID1109131188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث