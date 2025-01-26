الدوري الإسباني: (برشلونة) يدك شباك (فالنسيا) بسبعة أهداف لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 26 - 1 (كونا) -- حقق فريق (برشلونة) فوزا ساحقا على ضيفه (فالنسيا) بسبعة أهداف لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة ال 21 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في مدينة (برشلونة) حسم صاحب الأرض اللقاء في الشوط الأول مع خمسة أهداف نظيفة جاء أولها بتوقيع فرينكي دي يونج في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء فيما أضاف المهاجم فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة وعزز البرازيلي رافينيا من تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 24 عزز لاعب
الوسط فرمين لوبيز بهدف رابع ثم أضاف بنفسه الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني نجح (فالنسيا) في تسجيل الهدف الشرفي عبر لاعبه هوغو دورو في الدقيقة 59 لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سارع إلى تسجيل الهدف السادس ل (برشلونة) ثم اختتم لاعب (فالنسيا) سيزار تاريجا مهرجان الأهداف بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 75 معلنا الهدف السابع والأخير لأصحاب الأرض.
وحصد (برشلونة) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 42 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) وثلاث نقاط خلف الوصيف (أتلتيكو مدريد) فيما تجمد رصيد (فالنسيا) عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) على منافسه (بلد الوليد) بثلاثية نظيفة بتوقيع الفرنسي كيليان مبابي فيما اكتفى (أتلتيكو مدريد) بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام (فياريال). (النهاية)
ه ن د / م ع ح ع
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