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رئيس الوزراء البريطاني يثني على دور الرئيس الأمريكي في اتفاق غزة

1/26/2025 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 26 - 1 (كونا) –- أثنى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاحد على دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأمين اتفاق تاريخي لايقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن ستارمر بحث مع الرئيس ترامب في اتصال هاتفي أهمية العمل المشترك من أجل أمن الشرق الأوسط والتجارة والاقتصاد وسبل تحفيز النمو.
وشددا على أهمية العلاقات الوطيدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومودة العائلة المالكة. (النهاية)

ن ب ش / م ع ح ع


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