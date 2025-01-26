رئيس الوزراء البريطاني يثني على دور الرئيس الأمريكي في اتفاق غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 26 - 1 (كونا) –- أثنى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاحد على دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
في تأمين اتفاق تاريخي لايقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن ستارمر بحث مع الرئيس ترامب في اتصال هاتفي أهمية العمل المشترك من أجل أمن الشرق الأوسط والتجارة والاقتصاد وسبل تحفيز النمو.
وشددا على أهمية العلاقات الوطيدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومودة العائلة المالكة. (النهاية)
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