الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 26 - 1 (كونا) -- أكدت جامعة
الدول العربية اليوم الأحد أن السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليا وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الجامعة في بيان على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة التي حظيت بإجماع عربي ودولي لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع بما يزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها في السابق وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي إذ لا يمكن أن يسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتصفية العرقية.
كما أكدت أن المرحلة الحالية تقتضي عملا متواصلا من الجميع من أجل تثبيت ايقاف إطلاق النار وضمان استمراره توطئة للبدء فورا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرا متواصلة من الحرب الوحشية كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
ودعت دول العالم المؤمنة بحل الدولتين للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال باعتباره الضمانة لتحقيق الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة والعالم. (النهاية)
م ف م / م م ج
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