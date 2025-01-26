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الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي

1/26/2025 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 1 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأحد أن السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليا وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الجامعة في بيان على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة التي حظيت بإجماع عربي ودولي لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع بما يزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها في السابق وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي إذ لا يمكن أن يسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتصفية العرقية.
كما أكدت أن المرحلة الحالية تقتضي عملا متواصلا من الجميع من أجل تثبيت ايقاف إطلاق النار وضمان استمراره توطئة للبدء فورا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرا متواصلة من الحرب الوحشية كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
ودعت دول العالم المؤمنة بحل الدولتين للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال باعتباره الضمانة لتحقيق الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة والعالم. (النهاية)

م ف م / م م ج


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