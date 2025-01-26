تعزيز مسيرة الإنجازات والتقدم والنهضةالملك: نتائج إيجابية طيبة لزيارة سلطنة عمان وفرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بلقائه‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للسلطنة‭ ‬الشقيقة‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة،‭ ‬ودفع‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تنموية‭ ‬أكثر‭ ‬تطورًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬جلالته‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارة‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬الطيبة‭ ‬لمباحثاته‭ ‬مع‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬التي‭ ‬ستعطي‭ ‬دافعًا‭ ‬قويا‭ ‬لمسار‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الوطيد،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬المشتركة،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لفخامته‭ ‬لحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭.‬

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