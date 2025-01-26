تعزيز مسيرة الإنجازات والتقدم والنهضةالملك: نتائج إيجابية طيبة لزيارة سلطنة عمان وفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في قصر الصخير عددًا من كبار المسؤولين في المملكة، وجرى استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة البلاد التنموية ونهضتها المباركة، لمواصلة تقدمها وإنجازاتها في كافة الميادين.
وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم بلقائه المثمر مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، خلال زيارة الدولة التي قام بها للسلطنة الشقيقة مؤخرًا، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذه الزيارة سيكون لها المردود الإيجابي على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة، ودفع مسارات التعاون الثنائي إلى مرحلة تنموية أكثر تطورًا في جميع المجالات الحيوية، لما فيه خير الشعبين الشقيقين.
كما أكد جلالته أهمية الزيارة الناجحة التي قام بها للجمهورية الفرنسية الصديقة الأسبوع الماضي، مثنيًا على النتائج الطيبة لمباحثاته مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، التي ستعطي دافعًا قويا لمسار علاقات الشراكة الوثيقة، والارتقاء بأوجه التعاون الوطيد، والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تعزز مصالح البلدين المشتركة، معربًا جلالته عن شكره وتقديره لفخامته لحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال هذه الزيارة.
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