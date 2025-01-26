Monday, 27 January 2025 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعزيز مسيرة الإنجازات والتقدم والنهضةالملك: نتائج إيجابية طيبة لزيارة سلطنة عمان وفرنسا

1/26/2025 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وجرى‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬البلاد‭ ‬التنموية‭ ‬ونهضتها‭ ‬المباركة،‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقدمها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بلقائه‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للسلطنة‭ ‬الشقيقة‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة،‭ ‬ودفع‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تنموية‭ ‬أكثر‭ ‬تطورًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬جلالته‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارة‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬الطيبة‭ ‬لمباحثاته‭ ‬مع‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬التي‭ ‬ستعطي‭ ‬دافعًا‭ ‬قويا‭ ‬لمسار‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الوطيد،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬المشتركة،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لفخامته‭ ‬لحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN26012025000055011008ID1109130920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث