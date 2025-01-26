مصر ترفض تهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬

في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬تهجير‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬منها‭ ‬مصر‭ ‬والأردن،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬تمسك‭ ‬مصر‭ ‬بثوابت‭ ‬ومحددات‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تظل‭ ‬القضية‭ ‬المحورية‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأن‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬تسويتها‭ ‬وفي‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬وعودة‭ ‬الحقوق‭ ‬المسلوبة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تعرب‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬لصمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وتمسكه‭ ‬بحقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬ووطنه،‭ ‬وبمبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬رفضها‭ ‬أي‭ ‬مساس‭ ‬بتلك‭ ‬الحقوق‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتصرف،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستيطان‭ ‬أو‭ ‬ضم‭ ‬الأرض،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إخلاء‭ ‬تلك‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التهجير‭ ‬أو‭ ‬تشجيع‭ ‬نقل‭ ‬أو‭ ‬اقتلاع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أرضهم،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬أو‭ ‬طويل‭ ‬الأجل،‭ ‬وبما‭ ‬يهدد‭ ‬الاستقرار‭ ‬وينذر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬امتداد‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويقوض‭ ‬فرص‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬شعوبها‭.‬

ودعت‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعلي‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تجسيد‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬ترابها‭ ‬الوطني‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬وحدة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقا‭ ‬لقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وخطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬لعام‭ ‬1967‭.‬