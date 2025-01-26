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ســـبق ((إيطــالــي))

1/26/2025 7:12:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تجاوز‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬قضية‭ ‬اتهامه‭ ‬بالتنشط‭ ‬ووضعها‭ ‬خلفه‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬مؤقتا،‭ ‬وذلك‭ ‬باحتفاظه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثاني‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭.‬

في‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬والخمسين‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬بين‭ ‬المصنفين‭ ‬الأولين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عصر‭ ‬الاحتراف‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬خرج‭ ‬سينر‭ ‬منتصرا‭ ‬ورفع‭ ‬عدد‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬الـ‮«‬غراند‭ ‬سلام‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬أنجاز‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬إيطالي،‭ ‬حارما‭ ‬زفيريف‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و42‭ ‬دقيقة‭.‬

ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬سوى‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الأسترالية‭ ‬هم‭ ‬الامريكي‭ ‬أندري‭ ‬أغاسي‭ (‬2000-2001‭)‬،‭ ‬والسويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ (‬2006-2007‭) ‬والصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬2011-2012-2013‭ ‬و2015‭-‬2016‭-‬2017‭ ‬و2019‭-‬2020‭-‬2021‭).‬

وبات‭ ‬الإيطالي‭ ‬أيضا‭ ‬ثامن‭ ‬لاعب‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الاحتراف‭ ‬يفوز‭ ‬بمبارياته‭ ‬النهائية‭ ‬الكبرى‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيمي‭ ‬كونورز،‭ ‬السويدي‭ ‬بيورن‭ ‬بورغ،‭ ‬الألماني‭ ‬شتيفان‭ ‬إدبورغ،‭ ‬البرازيلي‭ ‬غوستافو‭ ‬كويرتن،‭ ‬فيدرر‭ ‬ومواطنه‭ ‬ستانيسلاس‭ ‬فافرينكا،‭ ‬وألكاراس‭.‬

كما‭ ‬أصبح‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عاما‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ (‬2005-2006‭)‬،‭ ‬والأصغر‭ ‬سنا‭ ‬الذي‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬أستراليا‭ ‬منذ‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيم‭ ‬كوريير‭ ‬عام‭ ‬1993‭.‬

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