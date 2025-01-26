ســـبق ((إيطــالــي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): تجاوز الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، قضية اتهامه بالتنشط ووضعها خلفه وإن كان مؤقتا، وذلك باحتفاظه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني 6-3 و7-6 (7-4) و6-3 أمس الأحد في ملبورن.
في المواجهة الثانية والخمسين في المباريات النهائية للبطولات الكبرى بين المصنفين الأولين منذ بدء عصر الاحتراف عام 1968 خرج سينر منتصرا ورفع عدد ألقابه في الـ«غراند سلام» إلى ثلاثة في أنجاز أول من نوعه بالنسبة إلى لاعب إيطالي، حارما زفيريف من لقبه الكبير الأول بعدما تفوق عليه في ساعتين و42 دقيقة.
ومنذ مطلع القرن الحالي لم ينجح سوى ثلاثة لاعبين في الاحتفاظ بلقب البطولة الأسترالية هم الامريكي أندري أغاسي (2000-2001)، والسويسري روجيه فيدرر (2006-2007) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (2011-2012-2013 و2015-2016-2017 و2019-2020-2021).
وبات الإيطالي أيضا ثامن لاعب فقط في عصر الاحتراف يفوز بمبارياته النهائية الكبرى الثلاث الأولى بعد الأمريكي جيمي كونورز، السويدي بيورن بورغ، الألماني شتيفان إدبورغ، البرازيلي غوستافو كويرتن، فيدرر ومواطنه ستانيسلاس فافرينكا، وألكاراس.
كما أصبح ابن الـ23 عاما أول لاعب ينجح في الدفاع عن لقبه الكبير الأول منذ الإسباني رافايل نادال في رولان غاروس (2005-2006)، والأصغر سنا الذي ينجح في الدفاع عن لقب أستراليا منذ الأمريكي جيم كوريير عام 1993.
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