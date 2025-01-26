النصر إلى المركز الثالث مؤقتا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): ارتقى النصر الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه على ضيفه الفتح متذيل الترتيب 3-1، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وافتتح النصر التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما سجل المغربي مروان سعدان مدافع الفتح خطأ في مرمى فريقه (41)، وتم إضافة الهدفين الثاني والثالث بفضل الفرنسي محمد سيماكان (57)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (87).
ورفع رونالدو رصيده في صدارة الهدافين إلى 14، مبتعدا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال (12). وجاء هدف الفتح الوحيد عن طريق المغربي مراد باتنا (72). وتقدم النصر الى المركز الثالث مؤقتا بـ 35 نقطة بانتظار نتيجة مباراة القادسية المتراجع الى الرابع بفارق نقطة أمام الهلال المتصدر اليوم الإثنين في ختام هذه المرحلة، التي تشهد أيضا لقاء الاتحاد الثاني بفارق الأهداف مع مضيفه ضمك والشباب مع ضيفه الفيحاء.
في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.
وسحق الأهلي ضيفه الرياض 5-0 في ملعب الجوهرة المشعة، تناوب على تسجيلها الإنجليزي إيفان توني (4 و71)، وزياد الجهني (60) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (63)، والجزائري رياض محرز (88). ورفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الثامن. وفاز الخليج على مضيفه الأخدود 2-1.
سجل صالح أبو الشامات (66) والمصري محمد شريف (69) هدفي الخليج، ولاعب الخليج خالد السميري (90+5) هدف الاخدود خطأ في مرماه. وبهذا الفوز رفع الخليج رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الأخدود عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر. وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة التعاون وضيفه العروبة. ويحتل التعاون المركز التاسع برصيد 23 نقطة، فيما يقبع العروبة في المركز السادس عشر مع 14 نقطة.
MENAFN26012025000055011008ID1109130907
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.