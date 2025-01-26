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النصر إلى المركز الثالث مؤقتا

1/26/2025 7:12:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ارتقى‭ ‬النصر‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وافتتح‭ ‬النصر‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬النيران‭ ‬الصديقة‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬المغربي‭ ‬مروان‭ ‬سعدان‭ ‬مدافع‭ ‬الفتح‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ (‬41‭)‬،‭ ‬وتم‭ ‬إضافة‭ ‬الهدفين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بفضل‭ ‬الفرنسي‭ ‬محمد‭ ‬سيماكان‭ (‬57‭)‬،‭ ‬والبرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬87‭).‬

ورفع‭ ‬رونالدو‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬إلى‭ ‬14،‭ ‬مبتعدا‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬مهاجم‭ ‬الهلال‭ (‬12‭). ‬وجاء‭ ‬هدف‭ ‬الفتح‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المغربي‭ ‬مراد‭ ‬باتنا‭ (‬72‭). ‬وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتا‭ ‬بـ‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬بانتظار‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬القادسية‭ ‬المتراجع‭ ‬الى‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬أيضا‭ ‬لقاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ضمك‭ ‬والشباب‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الفيحاء‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الفتح‭ ‬عند‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الأخير‭.‬

وسحق‭ ‬الأهلي‭ ‬ضيفه‭ ‬الرياض‭ ‬5‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة،‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭ (‬4‭ ‬و71‭)‬،‭ ‬وزياد‭ ‬الجهني‭ (‬60‭) ‬والبرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينو‭ (‬63‭)‬،‭ ‬والجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ (‬88‭). ‬ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الرياض‭ ‬عند‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭. ‬وفاز‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬2‭-‬1‭.‬

سجل‭ ‬صالح‭ ‬أبو‭ ‬الشامات‭ (‬66‭) ‬والمصري‭ ‬محمد‭ ‬شريف‭ (‬69‭) ‬هدفي‭ ‬الخليج،‭ ‬ولاعب‭ ‬الخليج‭ ‬خالد‭ ‬السميري‭ (‬90+5‭) ‬هدف‭ ‬الاخدود‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭. ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الخليج‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأخدود‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭. ‬وحسم‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬التعاون‭ ‬وضيفه‭ ‬العروبة‭. ‬ويحتل‭ ‬التعاون‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يقبع‭ ‬العروبة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬

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