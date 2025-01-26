فـوز ساحـق لإنتر ودرامـاتيكـي لميلان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): سحق إنتر حامل اللقب مضيفه ليتشي 4-0 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما حقق جاره ميلان فوزا دراماتيكيا على ضيفه بارما 3-2 وذلك بعدما كان متأخرا حتى الوقت بدل الضائع.
في المباراة الأولى، بدا أن إنتر في طريقه إلى فوز سهل منذ الشوط الأول بعدما تقدم بهدفي دافيدي فراتيزي (6) الذي سجل هدفا ثانيا ألغاه حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» بداعي التسلل، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (39).
وفي الشوط الثاني أضاف الهولندي دنزل دمفريس الهدف الثالث (57) وتبعه الرابع عبر البديل الإيراني مهدي تارمي الذي سجل من ركلة جزاء (61) أول أهدافه بقميص الـ«نيراتسوري» في مباراته الـ16 ضمن الدوري. وحقق إنتر فوزه الخامس عشر في الدوري والثامن في آخر تسع مباريات، رافعا رصيده إلى 50 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.
في المقابل، تكبّد ليتشي خسارته الـ12 وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.
وبعد بداية أكثر من رائعة كخلف لمواطنه باولو فونسيكا أحرز خلالها الكأس السوبر الإيطالية بفوزه في نصف النهائي على يوفنتوس 2-1 ثم على الجار اللدود إنتر 3-2 في النهائي، بدا المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في طريقه لهزيمة ثانية مع ميلان في رابع مباراة له بالدوري، بعد أولى أمام يوفنتوس 0-2 في المرحلة الماضية. لكن الهولندي تيجاني رايندرز أنقذه بهدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل أن يخطف البديل النيجيري صامويل شوكويزي الفوز.
وفي خضم الاحتفال بهذا الانتصار الدراماتيكي الذي كان الرابع للفريق اللومباردي بعد القدوم من الخلف في سادس مباراة مع كونسيساو، دخل المدرب البرتغالي في شجار بعد اللقاء مع قائده دافيدي كالابريا.
وتدخل لاعب الوسط الفرنسي يوسف فوفانا لإبعاد كونسيساو ومنعه من الوصول إلى كالابريا، فيما تدخل أحد اللاعبين لإبعاد الأخير من دون أن يُعرف سبب هذا الشجار.
وبدا فريق كونسيساو في وضع مثالي لتحقيق الفوز التاسع للموسم في مواجهة بارما المتعثر في أسفل الترتيب، لاسيما بعد الانتصار على جيرونا الإسباني 1-0 في منتصف الأسبوع ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.
لكن بارما الذي دخل اللقاء على خلفية فوز وحيد في المراحل السبع الماضية، فاجأه الأحد وكان قريبا من تكرار نتيجة لقاء الفريقين ذهابا حين تغلب عليه 2-1.
وأنهى ميلان الشوط الأول على المسافة ذاتها من ضيفه بفضل ركلة جزاء ترجمها الأميركي كريستيان بوليسيتش بعد خطأ من الياباني زيون سوزوكي على الصربي ستراهينجا بافلوفيتش في المنطقة المحرمة (38).
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 حين أعاد إنريكو دل براتو بارما إلى المقدمة إثر هجمة مرتدة، لكن رايندرز رفض سقوط فريقه وأدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتمريرة بينية من الأميركي يونس موسى، قبل أن يقول البديل شوكويزي كلمته في الوقت القاتل إثر هجوم مضاد سريع وتمريرة من بافلوفيتش (5+90).
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس موقتا وتحضر جيدا لما ينتظره الأسبوع المقبل حيث يلتقي الأربعاء مع مضيفه دينامو زغرب الكرواتي مع رغبة أن يكون بين أصحاب المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال (يحتل حاليا المركز السادس).
وقلب روما تأخره بهدف لورنتسو لوكا مهاجم مضيفه أودينيزي في الدقيقة 38، وفاز عليه بفضل هدفين من ركلتي جزاء نفذهما لورنتسو بيليغريني (50) والأوكراني أرتيم دوفبيك (64).
وتابع فريق العاصمة نتائجه الإيجابية على صعيد الدوري، حيث لم يخسر للمباراة السادسة تواليا، جامعا 14 نقطة ليعزز مركزه التاسع بـ30 نقطة.
في المقابل، تلقى أودينيزي خسارته العاشرة في الدوري وتراجع إلى المركز الحادي عشر عند 26 نقطة.
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