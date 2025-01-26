فـوز ساحـق لإنتر ودرامـاتيكـي لميلان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سحق‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مضيفه‭ ‬ليتشي‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬فوزا‭ ‬دراماتيكيا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بارما‭ ‬3‭-‬2‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬سهل‭ ‬منذ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬بهدفي‭ ‬دافيدي‭ ‬فراتيزي‭ (‬6‭) ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفا‭ ‬ثانيا‭ ‬ألغاه‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل،‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ (‬39‭).‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أضاف‭ ‬الهولندي‭ ‬دنزل‭ ‬دمفريس‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ (‬57‭) ‬وتبعه‭ ‬الرابع‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬الإيراني‭ ‬مهدي‭ ‬تارمي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬61‭) ‬أول‭ ‬أهدافه‭ ‬بقميص‭ ‬الـ«نيراتسوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الـ16‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭. ‬وحقق‭ ‬إنتر‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والثامن‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تكبّد‭ ‬ليتشي‭ ‬خسارته‭ ‬الـ12‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رائعة‭ ‬كخلف‭ ‬لمواطنه‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬أحرز‭ ‬خلالها‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬الجار‭ ‬اللدود‭ ‬إنتر‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬بدا‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬سيرجيو‭ ‬كونسيساو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لهزيمة‭ ‬ثانية‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بالدوري،‭ ‬بعد‭ ‬أولى‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭. ‬لكن‭ ‬الهولندي‭ ‬تيجاني‭ ‬رايندرز‭ ‬أنقذه‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬البديل‭ ‬النيجيري‭ ‬صامويل‭ ‬شوكويزي‭ ‬الفوز‭.‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الدراماتيكي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الرابع‭ ‬للفريق‭ ‬اللومباردي‭ ‬بعد‭ ‬القدوم‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬في‭ ‬سادس‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬كونسيساو،‭ ‬دخل‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬شجار‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬قائده‭ ‬دافيدي‭ ‬كالابريا‭.‬

وتدخل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوسف‭ ‬فوفانا‭ ‬لإبعاد‭ ‬كونسيساو‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كالابريا،‭ ‬فيما‭ ‬تدخل‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬لإبعاد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يُعرف‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬الشجار‭.‬

وبدا‭ ‬فريق‭ ‬كونسيساو‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مثالي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬التاسع‭ ‬للموسم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بارما‭ ‬المتعثر‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬الترتيب،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

لكن‭ ‬بارما‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬السبع‭ ‬الماضية،‭ ‬فاجأه‭ ‬الأحد‭ ‬وكان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬نتيجة‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬ذهابا‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وأنهى‭ ‬ميلان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬ضيفه‭ ‬بفضل‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ترجمها‭ ‬الأميركي‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيتش‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬الياباني‭ ‬زيون‭ ‬سوزوكي‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬ستراهينجا‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحرمة‭ (‬38‭).‬

وبقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭ ‬حين‭ ‬أعاد‭ ‬إنريكو‭ ‬دل‭ ‬براتو‭ ‬بارما‭ ‬إلى‭ ‬المقدمة‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة،‭ ‬لكن‭ ‬رايندرز‭ ‬رفض‭ ‬سقوط‭ ‬فريقه‭ ‬وأدرك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬بتمريرة‭ ‬بينية‭ ‬من‭ ‬الأميركي‭ ‬يونس‭ ‬موسى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬البديل‭ ‬شوكويزي‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬سريع‭ ‬وتمريرة‭ ‬من‭ ‬بافلوفيتش‭ (‬5+90‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬رفع‭ ‬ميلان‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬موقتا‭ ‬وتحضر‭ ‬جيدا‭ ‬لما‭ ‬ينتظره‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬مع‭ ‬رغبة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬المؤهلة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ (‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭).‬

وقلب‭ ‬روما‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬لورنتسو‭ ‬لوكا‭ ‬مهاجم‭ ‬مضيفه‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38،‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬بفضل‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬نفذهما‭ ‬لورنتسو‭ ‬بيليغريني‭ (‬50‭) ‬والأوكراني‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك‭ (‬64‭).‬

وتابع‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬للمباراة‭ ‬السادسة‭ ‬تواليا،‭ ‬جامعا‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ليعزز‭ ‬مركزه‭ ‬التاسع‭ ‬بـ30‭ ‬نقطة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تلقى‭ ‬أودينيزي‭ ‬خسارته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬عند‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬