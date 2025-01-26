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برشلونة يكتسح فالنسيا بسباعية

1/26/2025 7:12:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اكتسح‭ ‬برشلونة‭ ‬ضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬7‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬برشلونة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

وخيم‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وضيفه‭ ‬ليجانيس‭. ‬ورفع‭ ‬بلباو‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬نقطة

واصطدم‭ ‬ليغانيس‭ ‬أحد‭ ‬فرق‭ ‬ضواحي‭ ‬مدريد‭ ‬بالقائم‭ ‬والعارضة،‭ ‬بداية‭ ‬عبر‭ ‬رأسية‭ ‬ميغيل‭ ‬دو‭ ‬لا‭ ‬فينتي‭ (‬52‭) ‬وثم‭ ‬البديل‭ ‬أوسكار‭ ‬رودريغيس‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬صاروخية‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مترا‭. ‬

ومُني‭ ‬جيرونا‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بخسارة‭ ‬ثانية‭ ‬تواليا‭ ‬وجاءت‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬1‭-‬2‭.‬

تقدم‭ ‬جيرونا‭ ‬بهدف‭ ‬بريان‭ ‬جيل‭ (‬58‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬شباكه‭ ‬هدفين‭ ‬متأخرين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬الأنغولي‭ ‬راندي‭ ‬نكيتا‭ (‬80‭ ‬و83‭).‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬لجيرونا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬إشبيلية‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬عاد‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬1-3‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬وتعادل‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بانتظار‭ ‬نتائج‭ ‬بقية‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭.‬

وفاز‭ ‬خيتافي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬النيجيري‭ ‬كريستانتوس‭ ‬أوتشي‭ (‬72‭) ‬والبديل‭ ‬كارليس‭ ‬بيريس‭ (‬74‭ ‬و85‭).‬

وتعرض‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬لخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتيه‭ ‬أمام‭ ‬فالنسيا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬ولاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬خيتافي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬نقطة‭.‬

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