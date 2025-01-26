برشلونة يكتسح فالنسيا بسباعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): اكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا 7-1 أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.
وخيم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بلباو وضيفه ليجانيس. ورفع بلباو رصيده إلى 40 نقطة
واصطدم ليغانيس أحد فرق ضواحي مدريد بالقائم والعارضة، بداية عبر رأسية ميغيل دو لا فينتي (52) وثم البديل أوسكار رودريغيس من تسديدة صاروخية من 25 مترا.
ومُني جيرونا مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث، بخسارة ثانية تواليا وجاءت أمام مضيفه رايو فايكانو 1-2.
تقدم جيرونا بهدف بريان جيل (58)، قبل أن تتلقى شباكه هدفين متأخرين في غضون ثلاث دقائق عبر البديل الأنغولي راندي نكيتا (80 و83).
وهي الخسارة الثانية تواليا لجيرونا في الدوري والثالثة في مختلف المسابقات بعدما سقط أمام إشبيلية بالنتيجة ذاتها 1-2 في المرحلة الماضية وميلان الإيطالي 0-1 في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع.
في المقابل، عاد رايو فايكانو إلى سكة الانتصارات بعد خسارة أمام ريال سوسييداد 1-3 في ثمن نهائي الكأس وتعادل أمام أوساسونا 1-1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع بانتظار نتائج بقية مباريات المرحلة.
وفاز خيتافي على مضيفه ريال سوسييداد بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها النيجيري كريستانتوس أوتشي (72) والبديل كارليس بيريس (74 و85).
وتعرض ريال سوسييداد لخسارته الثانية في الدوري والثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعد هزيمتيه أمام فالنسيا 0-1 ولاتسيو الإيطالي 1-3 في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع خيتافي الذي حقق فوزه الخامس، رصيده إلى 23 نقطة.
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