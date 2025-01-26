Monday, 27 January 2025 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلمان بن محمد يستقبل فهد بن جلوي

1/26/2025 7:12:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بالصالة‭ ‬الملكية‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التعليم‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬شعار‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ - ‬البحرين‭ ‬2025‭.‬

رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بضيف‭ ‬البلاد‭ ‬الكريم،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬طيب‭ ‬الاقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاستقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ود‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة العامة للرياضة‭.‬

MENAFN26012025000055011008ID1109130903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث