سلمان بن محمد يستقبل فهد بن جلوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
استقبل سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بالصالة الملكية بمطار البحرين الدولي أمس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي آل سعود نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي لدى وصوله إلى مملكة البحرين لحضور حفل تدشين شعار دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب - البحرين 2025.
رحب سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بضيف البلاد الكريم، متمنياً له طيب الاقامة في مملكة البحرين، كما حضر الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ود. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.
MENAFN26012025000055011008ID1109130903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.