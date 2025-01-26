سلمان بن محمد يستقبل فهد بن جلوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بالصالة‭ ‬الملكية‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التعليم‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬شعار‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ - ‬البحرين‭ ‬2025‭.‬

رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بضيف‭ ‬البلاد‭ ‬الكريم،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬طيب‭ ‬الاقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاستقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ود‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة العامة للرياضة‭.‬