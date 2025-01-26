يسألونك عن الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد (دوري الاتحاد)بني جمرة والبسيتين والشباب تواصل الانتصار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) متابعة وتحليل: علي ميرزا الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شهدت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬دوري‭ ‬الاتحاد‭) ‬أربعة‭ ‬انتصارات،‭ ‬إذ‭ ‬واصلت‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬انتصاراتها‭ ‬وهي‭: ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬والبسيتين‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬والشباب‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬وانضم‭ ‬إليها‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬تذوقه‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول،‭ ‬بينما‭ ‬منيت‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬وهي‭: ‬عالي‭ ‬والتضامن‭ ‬والدير‭ ‬بخسارتهم‭ ‬الثانية،‭ ‬وانضم‭ ‬إليهم‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬الذي‭ ‬تذوق‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى،‭ ‬ولازالت‭ ‬الآمال‭ ‬ممكنة‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الخمس‭ ‬المتبقية،‭ ‬التي‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتضارب‭ ‬فيها‭ ‬الفرق‭ ‬والنتائج‭ ‬معا‭.‬

اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬×‭ ‬الدير

عاد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬ليتذوق‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول،‭ ‬وانضم‭ ‬للفرق‭ ‬المنتصرة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين،‭ ‬بينما‭ ‬واصل‭ ‬الدير‭ ‬طريق‭ ‬الخسارة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭.‬

كان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة،‭ ‬لم‭ ‬يستثمر‭ ‬الدير‭ ‬حماسته‭ ‬وأفضليته‭ ‬وربكة‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬أعطته‭ ‬تقدما‭ ‬مريحا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬17‭-‬11‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬ترتيب‭ ‬صفوفه‭ ‬وسط‭ ‬وقوع‭ ‬الديريين‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬متتالية‭ ‬أعطت‭ ‬المنافس‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬19‭-‬19‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالحه‭.‬

اعتمد‭ ‬الدير‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬الشاب‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬هذا‭ ‬التعويل‭ ‬قد‭ ‬أرهقه‭ ‬وأربكه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬نظرا‭ ‬لحداثة‭ ‬تجربته‭ ‬مما‭ ‬أوقعه‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬هجومية‭ ‬مباشرة‭ ‬إذ‭ ‬أحرز‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬كرة‭ ‬أعدت‭ ‬له،‭ ‬وأخطأ‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬كرات،‭ ‬ووقف‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭.‬

بني‭ ‬جمرة‭ ‬×‭ ‬عالي

بعيدا‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬صبت‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬فإن‭ ‬الفريقين‭ ‬قدما‭ ‬مقابلة‭ ‬متكافئة‭ ‬خلال‭ ‬أجزاء‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬كثافة‭ ‬هجومية‭ ‬لافتة‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬رجحت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬وأعطته‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مستحقة،‭ ‬تألق‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بقيادة‭ ‬مجتبى‭ ‬علي،‭ ‬بينما‭ ‬سحب‭ ‬زهير‭ ‬عباس‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬عالي‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬زملائه،‭ ‬إذ‭ ‬صوب‭ ‬قرابة‭ ‬35‭ ‬كرة‭ ‬هجومية،‭ ‬أحرز‭ ‬منها‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬وأخطأ‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬كرات،‭ ‬وتم‭ ‬تخفيف‭ ‬الدفاع‭ ‬لـ13‭ ‬كرة‭.‬

الشباب×‭ ‬المعامير‭ ‬

ظرف‭ ‬خاص‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬متابعتنا‭ ‬للمباراة‭ ‬التي‭ ‬صبت‭ ‬نتيجتها‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الشبابيين،‭ ‬شخصيا‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬توقعت‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ما‭ ‬انتهت‭ ‬عليه‭.. ‬وتركنا‭ ‬تحليل‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬لمدربي‭ ‬الفريقين‭.‬

البسيتين‭ ‬×‭ ‬التضامن‭ ‬

رجحت‭ ‬كفة‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬بامتياز‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬عقبة‭ ‬التضامن،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬أعطت‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬للبسيتين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬الجماعية‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬لاعب‭ ‬مركز2،‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬بقيادة‭ ‬أحمد‭ ‬مشرف‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬جوهر‭ ‬سلطان‭ ‬وأحمد‭ ‬جواد،‭ ‬وفاعلية‭ ‬الإرسال‭ ‬الموجه‭ ‬الذي‭ ‬هز‭ ‬استقبال‭ ‬التضامن،‭ ‬وأجبرهم‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬ألعابهم‭ ‬مما‭ ‬سهل‭ ‬مأمورية‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬البسيتين‭ ‬وتمركزهم‭ ‬الدفاعي،‭ ‬بينما‭ ‬ارتكب‭ ‬التضامن‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬مفصلية‭.‬