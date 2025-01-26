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عيسى بن علي يقيم حفل غداء على شرف الوفود الآسيوية

1/26/2025 7:12:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أقام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاولمبي‭ ‬الاسيوي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬حفل‭ ‬غداء‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬ OCA ‭ ‬والوفود‭ ‬الآسيوية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬شعار‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬لغاية‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

سموه‭ ‬احتفى‭ ‬بالضيوف‭ ‬بحضور‭ ‬تيموثي‭ ‬فوك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬لشرق‭ ‬اسيا،‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬جيقال‭ ‬واغيال‭ ‬وانشاك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬وسمو‭ ‬الأمير‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬و‭ ‬د‭. ‬حسين‭ ‬المسلم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬ود‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬والمدعوين‭.‬

ونقل‭ ‬سموه‭ ‬للضيوف‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وطيب‭ ‬الاقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬معرباً‭ ‬سموه‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتواجد‭ ‬القيادات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تعتز‭ ‬دوما‭ ‬باحتضان‭ ‬مختلف‭ ‬التجمعات‭ ‬الآسيوية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الترابط‭ ‬والتلاحم‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬الضيوف‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حفل‭ ‬الغداء‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والضيوف‭ ‬بتبادل‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬احتفاء‭ ‬بهم‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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