عيسى بن علي يقيم حفل غداء على شرف الوفود الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أقام سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل غداء على شرف أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي OCA والوفود الآسيوية الموجودة في مملكة البحرين لحضور حفل تدشين شعار دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي ستحتضنها مملكة البحرين من 22 لغاية 30 أكتوبر المقبل.
سموه احتفى بالضيوف بحضور تيموثي فوك نائب رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي لشرق اسيا، سمو الأمير جيقال واغيال وانشاك نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وعضو اللجنة الاولمبية الدولية، وسمو الأمير عمر بن فيصل بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية و د. حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي ود. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من الحضور والمدعوين.
ونقل سموه للضيوف تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية مع تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح وطيب الاقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين معرباً سموه لهم عن اعتزازه بتواجد القيادات الآسيوية الرياضية على أرض مملكة البحرين التي تعتز دوما باحتضان مختلف التجمعات الآسيوية انطلاقا من حرصها المتواصل على النهوض بالرياضة في القارة الآسيوية مؤكدا سموه على أهمية مثل هذه اللقاءات الأخوية التي تسهم في تعزيز الترابط والتلاحم بين الرياضيين في القارة متمنيا لجميع الضيوف طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين.
وفي ختام حفل الغداء قام سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والضيوف بتبادل الهدايا التذكارية احتفاء بهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
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