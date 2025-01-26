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حسن الصددي يستعد للمشاركة في رالي حائل الدولي

1/26/2025 7:12:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يستعد‭ ‬السائق‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬الصددي‭ ‬لخوض‭ ‬تحدٍ‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الراليات،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬حائل‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولتي‭ ‬العالم‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للباها،‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العشرين‭. ‬تأتي‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بعد‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الشهير،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الراليات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

أثبت‭ ‬الصددي،‭ ‬قدراته‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬قاسية‭ ‬وتضاريس‭ ‬متنوعة‭. ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬حائل‭ ‬تعكس‭ ‬عزمه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التألق‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الباها،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬تضيف‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬الرياضي‭ ‬الحافل‭.‬

رالي‭ ‬حائل‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬سنويًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حائل‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬يعد‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الراليات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويستقطب‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬النسخة‭ ‬العشرون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الرالي‭ ‬تحمل‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬كونها‭ ‬تُعتبر‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬للموسم‭ ‬العالمي‭ ‬والإقليمي‭ ‬للباها‭. ‬يخوض‭ ‬الصددي‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬سيارته‭ ‬الخاصة‭ ‬المعدة‭ ‬للمسارات‭ ‬الوعرة،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬خبراته‭ ‬المكتسبة‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬قوية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬حائل‭. ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬ويواصل‭ ‬مسيرته‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬رالي‭ ‬حائل‭ ‬الدولي‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬المميزين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصددي،‭ ‬الذي‭ ‬سيبذل‭ ‬كل‭ ‬جهد‭ ‬ممكن‭ ‬لتحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬رياضة‭ ‬الراليات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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