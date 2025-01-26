حسن الصددي يستعد للمشاركة في رالي حائل الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يستعد السائق البحريني حسن الصددي لخوض تحدٍ جديد في عالم رياضة الراليات، حيث سيشارك في رالي حائل الدولي، الذي يُعتبر الجولة الافتتاحية من بطولتي العالم والشرق الأوسط للباها، في نسخته العشرين. تأتي مشاركته في هذا الحدث بعد نجاحه في إنهاء رالي دكار الشهير، الذي يعتبر واحدًا من أصعب الراليات في العالم.
أثبت الصددي، قدراته الاستثنائية في قيادة السيارات في بيئات قاسية وتضاريس متنوعة. مشاركته في رالي حائل تعكس عزمه الكبير على مواصلة التألق في سباقات الباها، حيث يسعى لتحقيق نتائج متميزة تضيف إلى سجله الرياضي الحافل.
رالي حائل الدولي، الذي يتم تنظيمه سنويًا في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، يعد واحدًا من أهم الراليات في المنطقة، ويستقطب نخبة من أفضل السائقين من مختلف أنحاء العالم. النسخة العشرون من هذا الرالي تحمل أهمية خاصة، كونها تُعتبر نقطة انطلاق للموسم العالمي والإقليمي للباها. يخوض الصددي هذه المنافسة مع سيارته الخاصة المعدة للمسارات الوعرة، مستفيدًا من خبراته المكتسبة في رالي دكار، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل انطلاق سباق حائل. ويأمل أن يحقق نتائج لافتة في هذا الحدث، ويواصل مسيرته الناجحة في رياضة السيارات.
من المتوقع أن يشهد رالي حائل الدولي منافسة قوية بين العديد من السائقين المميزين، بما في ذلك الصددي، الذي سيبذل كل جهد ممكن لتحقيق المراكز المتقدمة والارتقاء بمستوى رياضة الراليات في المنطقة.
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