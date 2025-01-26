انتصارات مثيرة في الجولة السادسة من بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
استضافت حلبة البحرين الدولية للكارتيج، ذات المواصفات العالمية في «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، جولة أخرى مليئة بالإثارة في تحدي البحرين روتاكس ماكس ضمن الموسم الرياضي 2024/2025 والتي أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع بالصخير.
وقدم أفضل سائقي الكارتينج في المملكة عرضاً ممتعاً في جميع فئات بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس في جولتها السادسة من الموسم المؤلف من ثماني جولات.
وأفضت نتائج الجولة إلى فوز طارق الصوفي في فئة مايكرو ماكس، والشيخ أحمد بن صقر آل خليفة في ميني ماكس، وناصر ناس في جونيور ماكس، وجراسي روز جرانثام في سينيور ماكس، وأوليفر كروغلوف في دي دي2 ماكس، ومحمد المحروس في دي دي 2 ماكس ماسترز.
وأقيمت السباقات على طول مضمار حلبة الكارتينج البالغ 1.414 كيلومتر.
ونجح الناشئ طارق الصوفي في التغلب في حسم معركة صعبة مع زملائه المنافسين قبل تأمين فوزه في فئة ميكرو ماكس.
وبعد ظهوره الجيد في التجارب الحرة وحصوله على مركز الانطلاق الأول في التصفيات، واصل راشد المحروس تفوقه في الجولة قبل النهائية متقدماً على عبد العزيز الصراف، ولكن في النهائي المكون من تسع لفات، كان التألق من نصيب طارق صوفي. بعد أن تقدم في اللفة الثانية واستمر حتى خط النهاية، منهياً السباق في تسع دقائق و15.385 ثانية - متقدماً بفارق 0.146 ثانية فقط عن راشد صاحب المركز الثاني. فيما أكمل عبدالعزيز عقد منصة التتويج باحتلاله المركز الثالث.
وفي فئة ميني ماكس، تصدر الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة الأوقات في التجارب الحرة ولكن ليونارد بوسي تفوق عليه بتسعة أعشار الثانية ليحصل على مركز الانطلاق الأول في التصفيات.
ولكن الشيخ أحمد عاد إلى المركز الأول في الجولة قبل النهائية وحافظ على مستواه الرائع في الجولة النهائية المكونة من تسع لفات، حيث تغلب على جود أندروز ليفوز بزمن ثماني دقائق و49.348 ثانية. فيما احتل جود المركز الثاني خلف الشيخ أحمد، الذي تحصل على عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ، ليتراجع بذلك في الترتيب. وبالتالي تمت ترقية أوستن جراي إلى المركز الثاني في التصنيف بفارق 0.524 ثانية خلف الفائز. وجاء ليونارد في المركز الثالث بفارق 2.572 ثانية.
في فئة جونيور ماكس، واصل ناصر ناس هيمنته طوال الموسم ولكنه احتاج إلى بذل مجهود كبير هذه المرة. تفوق عليه خالد النجار بتسعة من الألف جزء من الثانية في صدارة جدول الأوقات في التجارب الحرة، ثم في التصفيات، احتل ديمير أبلي المركز الأول. ولكن ناصر لم يستسلم في الجولة قبل النهائية، متقدماً نحو الصدارة ومن ثم احتفظ ببراعة بالمركز الأول في الجولة النهائية المكونة من 15 لفة ومنهياً السباق في 13 دقيقة و50.958 ثانية، متغلبًا على المنافسين الآخرين لينهي السباق بفارق 3.476 ثوانٍ أمام شاهين شاهين في المركز الثاني. وجاء ديمير في المركز الثالث بفارق 4.870 ثوانٍ عن المتصدر.
تميزت فئة السينيور ماكس بأكبر مشاركين في الجولة الذين وصل عددهم إلى 13 متسابق كارت يتنافسون على الفوز. كان تاي ميخيا هو المتحدي المبكر، متصدراً الوتيرة في التجارب الحرة قبل أن يتفوق عليه مسعد البسام بخمسمائة جزء من الثانية ليحتل المركز الأول في التصفيات.
ثم فاز فيدانت مينون في الجولة قبل النهائية أمام ميخيا، ولكن بعد ذلك في النهائي، أظهرت جرايسي روز جرانثام معدنها وخرجت منتصرة بعد منافسة ساخنة مع ميخيا في اللفات القليلة الأخيرة. تبادل الثنائي الصدارة عدة مرات حتى وصلت جرانثام العلم متقدمة مع خط النهاية بفارق ضئيل بلغ 0.137 ثانية. وكان لديها وقت فوز إجمالي قدره 13 دقيقة و30.270 ثانية، أمام ميخيا مباشرة. وأنهى مينون منصة التتويج بفارق 6.394 ثوان في المركز الثالث.
وفي فئة دي دي2 ماكس، اكتسح عبد الله سجاد الحصص الثلاث الأولى بما في ذلك التجارب الحرة والتصفيات وما قبل النهائي، ولكن في ما قبل النهائي، انقض أوليفر كروجلوف بشكل درامي ليحقق الفوز في اللفة الخامسة عشرة والأخيرة. وفاز بفارق 0.116 ثانية بإجمالي وقت بلغ 13 دقيقة و25.605 ثانية. وانضم إليه وإلى سجاد على منصة التتويج راؤول سادي، الذي أنهى السباق متأخرًا بفارق 0.726 ثانية.
وفي فئة دي دي2 ماسترز، تفوق محمد المحروس على خليفة دليم في جميع السباقات الأربعة. وفاز المحروس بالسباق النهائي المكون من 15 لفة بزمن بلغ 13 دقيقة و28.549 ثانية، فيما فشل دليم في إنهاء السباق. وبعد انتهاء كافة المنافسات، تم تقديم جوائز للفائزين وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من قبل مسؤولين من حلبة البحرين الدولية، وحلبة الكارتينج، والاتحاد البحريني للسيارات، ولجنة الكارتينج البحرينية.
يتم تنظيم بطولة البحرين للكارتينج من قبل حلبة البحرين الدولية وحلبة البحرين الدولية للكارتينج والاتحاد البحريني للسيارات ولجنة الكارتينج.
وتتبقى عن الموسم جولتان اخيرتان تقام الأولى منهما في الثامن من فبراير فيما يقام النهائي في الحادي والعشرين من فبراير المقبل.
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