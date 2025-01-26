Monday, 27 January 2025 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتصارات مثيرة في الجولة السادسة من بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس

1/26/2025 7:12:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استضافت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتيج،‭ ‬ذات‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬جولة‭ ‬أخرى‭ ‬مليئة‭ ‬بالإثارة‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬بالصخير‭.‬

وقدم‭ ‬أفضل‭ ‬سائقي‭ ‬الكارتينج‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عرضاً‭ ‬ممتعاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬جولات‭.‬

وأفضت‭ ‬نتائج‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬طارق‭ ‬الصوفي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬وناصر‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وجراسي‭ ‬روز‭ ‬جرانثام‭ ‬في‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وأوليفر‭ ‬كروغلوف‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬دي2‭ ‬ماكس،‭ ‬ومحمد‭ ‬المحروس‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس‭ ‬ماسترز‭.‬

وأقيمت‭ ‬السباقات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتينج‭ ‬البالغ‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر‭.‬

ونجح‭ ‬الناشئ‭ ‬طارق‭ ‬الصوفي‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬معركة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬المنافسين‭ ‬قبل‭ ‬تأمين‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميكرو‭ ‬ماكس‭.‬

وبعد‭ ‬ظهوره‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬واصل‭ ‬راشد‭ ‬المحروس‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬لفات،‭ ‬كان‭ ‬التألق‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭. ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الثانية‭ ‬واستمر‭ ‬حتى‭ ‬خط‭ ‬النهاية،‭ ‬منهياً‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬و15‭.‬385‭ ‬ثانية‭ - ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬146‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬راشد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬فيما‭ ‬أكمل‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عقد‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬تصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأوقات‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬ولكن‭ ‬ليونارد‭ ‬بوسي‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬بتسعة‭ ‬أعشار‭ ‬الثانية‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

ولكن‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬مستواه‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬لفات،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬جود‭ ‬أندروز‭ ‬ليفوز‭ ‬بزمن‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬و49‭.‬348‭ ‬ثانية‭. ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬جود‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد،‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬زمنية‭ ‬قدرها‭ ‬10‭ ‬ثوانٍ،‭ ‬ليتراجع‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭. ‬وبالتالي‭ ‬تمت‭ ‬ترقية‭ ‬أوستن‭ ‬جراي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬524‭ ‬ثانية‭ ‬خلف‭ ‬الفائز‭. ‬وجاء‭ ‬ليونارد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬572‭ ‬ثانية‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬واصل‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬هيمنته‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬ولكنه‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬مجهود‭ ‬كبير‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬بتسعة‭ ‬من‭ ‬الألف‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬الأوقات‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬احتل‭ ‬ديمير‭ ‬أبلي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭. ‬ولكن‭ ‬ناصر‭ ‬لم‭ ‬يستسلم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية،‭ ‬متقدماً‭ ‬نحو‭ ‬الصدارة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬احتفظ‭ ‬ببراعة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬ومنهياً‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭.‬958‭ ‬ثانية،‭ ‬متغلبًا‭ ‬على‭ ‬المنافسين‭ ‬الآخرين‭ ‬لينهي‭ ‬السباق‭ ‬بفارق‭ ‬3‭.‬476‭ ‬ثوانٍ‭ ‬أمام‭ ‬شاهين‭ ‬شاهين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬وجاء‭ ‬ديمير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬870‭ ‬ثوانٍ‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

تميزت‭ ‬فئة‭ ‬السينيور‭ ‬ماكس‭ ‬بأكبر‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الذين‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬متسابق‭ ‬كارت‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭. ‬كان‭ ‬تاي‭ ‬ميخيا‭ ‬هو‭ ‬المتحدي‭ ‬المبكر،‭ ‬متصدراً‭ ‬الوتيرة‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬مسعد‭ ‬البسام‭ ‬بخمسمائة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

ثم‭ ‬فاز‭ ‬فيدانت‭ ‬مينون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬ميخيا،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬أظهرت‭ ‬جرايسي‭ ‬روز‭ ‬جرانثام‭ ‬معدنها‭ ‬وخرجت‭ ‬منتصرة‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬ساخنة‭ ‬مع‭ ‬ميخيا‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬القليلة‭ ‬الأخيرة‭. ‬تبادل‭ ‬الثنائي‭ ‬الصدارة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬جرانثام‭ ‬العلم‭ ‬متقدمة‭ ‬مع‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬بلغ‭ ‬0‭.‬137‭ ‬ثانية‭. ‬وكان‭ ‬لديها‭ ‬وقت‭ ‬فوز‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و30‭.‬270‭ ‬ثانية،‭ ‬أمام‭ ‬ميخيا‭ ‬مباشرة‭. ‬وأنهى‭ ‬مينون‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بفارق‭ ‬6‭.‬394‭ ‬ثوان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي2‭ ‬ماكس،‭ ‬اكتسح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد‭ ‬الحصص‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬والتصفيات‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬انقض‭ ‬أوليفر‭ ‬كروجلوف‭ ‬بشكل‭ ‬درامي‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والأخيرة‭. ‬وفاز‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬116‭ ‬ثانية‭ ‬بإجمالي‭ ‬وقت‭ ‬بلغ‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و25‭.‬605‭ ‬ثانية‭. ‬وانضم‭ ‬إليه‭ ‬وإلى‭ ‬سجاد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬راؤول‭ ‬سادي،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬متأخرًا‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬726‭ ‬ثانية‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي2‭ ‬ماسترز،‭ ‬تفوق‭ ‬محمد‭ ‬المحروس‭ ‬على‭ ‬خليفة‭ ‬دليم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬السباقات‭ ‬الأربعة‭. ‬وفاز‭ ‬المحروس‭ ‬بالسباق‭ ‬النهائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬بزمن‭ ‬بلغ‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و28‭.‬549‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬فشل‭ ‬دليم‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭. ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬كافة‭ ‬المنافسات،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬جوائز‭ ‬للفائزين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وحلبة‭ ‬الكارتينج،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬ولجنة‭ ‬الكارتينج‭ ‬البحرينية‭.‬

يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للكارتينج‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتينج‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬ولجنة‭ ‬الكارتينج‭.‬

وتتبقى‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬جولتان‭ ‬اخيرتان‭ ‬تقام‭ ‬الأولى‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬فيما‭ ‬يقام‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

MENAFN26012025000055011008ID1109130899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث