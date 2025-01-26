انتصارات مثيرة في الجولة السادسة من بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استضافت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتيج،‭ ‬ذات‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬جولة‭ ‬أخرى‭ ‬مليئة‭ ‬بالإثارة‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬بالصخير‭.‬

وقدم‭ ‬أفضل‭ ‬سائقي‭ ‬الكارتينج‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عرضاً‭ ‬ممتعاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬جولات‭.‬

وأفضت‭ ‬نتائج‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬طارق‭ ‬الصوفي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬وناصر‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وجراسي‭ ‬روز‭ ‬جرانثام‭ ‬في‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وأوليفر‭ ‬كروغلوف‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬دي2‭ ‬ماكس،‭ ‬ومحمد‭ ‬المحروس‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس‭ ‬ماسترز‭.‬

وأقيمت‭ ‬السباقات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتينج‭ ‬البالغ‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر‭.‬

ونجح‭ ‬الناشئ‭ ‬طارق‭ ‬الصوفي‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬معركة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬المنافسين‭ ‬قبل‭ ‬تأمين‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميكرو‭ ‬ماكس‭.‬

وبعد‭ ‬ظهوره‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬واصل‭ ‬راشد‭ ‬المحروس‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬لفات،‭ ‬كان‭ ‬التألق‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭. ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الثانية‭ ‬واستمر‭ ‬حتى‭ ‬خط‭ ‬النهاية،‭ ‬منهياً‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬و15‭.‬385‭ ‬ثانية‭ - ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬146‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬راشد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬فيما‭ ‬أكمل‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عقد‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬تصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأوقات‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬ولكن‭ ‬ليونارد‭ ‬بوسي‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬بتسعة‭ ‬أعشار‭ ‬الثانية‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

ولكن‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬مستواه‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬لفات،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬جود‭ ‬أندروز‭ ‬ليفوز‭ ‬بزمن‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬و49‭.‬348‭ ‬ثانية‭. ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬جود‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد،‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬زمنية‭ ‬قدرها‭ ‬10‭ ‬ثوانٍ،‭ ‬ليتراجع‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭. ‬وبالتالي‭ ‬تمت‭ ‬ترقية‭ ‬أوستن‭ ‬جراي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬524‭ ‬ثانية‭ ‬خلف‭ ‬الفائز‭. ‬وجاء‭ ‬ليونارد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬572‭ ‬ثانية‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬واصل‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬هيمنته‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬ولكنه‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬مجهود‭ ‬كبير‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬بتسعة‭ ‬من‭ ‬الألف‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬الأوقات‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬احتل‭ ‬ديمير‭ ‬أبلي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭. ‬ولكن‭ ‬ناصر‭ ‬لم‭ ‬يستسلم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية،‭ ‬متقدماً‭ ‬نحو‭ ‬الصدارة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬احتفظ‭ ‬ببراعة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬ومنهياً‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭.‬958‭ ‬ثانية،‭ ‬متغلبًا‭ ‬على‭ ‬المنافسين‭ ‬الآخرين‭ ‬لينهي‭ ‬السباق‭ ‬بفارق‭ ‬3‭.‬476‭ ‬ثوانٍ‭ ‬أمام‭ ‬شاهين‭ ‬شاهين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬وجاء‭ ‬ديمير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬870‭ ‬ثوانٍ‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

تميزت‭ ‬فئة‭ ‬السينيور‭ ‬ماكس‭ ‬بأكبر‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الذين‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬متسابق‭ ‬كارت‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭. ‬كان‭ ‬تاي‭ ‬ميخيا‭ ‬هو‭ ‬المتحدي‭ ‬المبكر،‭ ‬متصدراً‭ ‬الوتيرة‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬مسعد‭ ‬البسام‭ ‬بخمسمائة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

ثم‭ ‬فاز‭ ‬فيدانت‭ ‬مينون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬ميخيا،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬أظهرت‭ ‬جرايسي‭ ‬روز‭ ‬جرانثام‭ ‬معدنها‭ ‬وخرجت‭ ‬منتصرة‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬ساخنة‭ ‬مع‭ ‬ميخيا‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬القليلة‭ ‬الأخيرة‭. ‬تبادل‭ ‬الثنائي‭ ‬الصدارة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬جرانثام‭ ‬العلم‭ ‬متقدمة‭ ‬مع‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬بلغ‭ ‬0‭.‬137‭ ‬ثانية‭. ‬وكان‭ ‬لديها‭ ‬وقت‭ ‬فوز‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و30‭.‬270‭ ‬ثانية،‭ ‬أمام‭ ‬ميخيا‭ ‬مباشرة‭. ‬وأنهى‭ ‬مينون‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بفارق‭ ‬6‭.‬394‭ ‬ثوان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي2‭ ‬ماكس،‭ ‬اكتسح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد‭ ‬الحصص‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬والتصفيات‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬انقض‭ ‬أوليفر‭ ‬كروجلوف‭ ‬بشكل‭ ‬درامي‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والأخيرة‭. ‬وفاز‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬116‭ ‬ثانية‭ ‬بإجمالي‭ ‬وقت‭ ‬بلغ‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و25‭.‬605‭ ‬ثانية‭. ‬وانضم‭ ‬إليه‭ ‬وإلى‭ ‬سجاد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬راؤول‭ ‬سادي،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬متأخرًا‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬726‭ ‬ثانية‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي2‭ ‬ماسترز،‭ ‬تفوق‭ ‬محمد‭ ‬المحروس‭ ‬على‭ ‬خليفة‭ ‬دليم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬السباقات‭ ‬الأربعة‭. ‬وفاز‭ ‬المحروس‭ ‬بالسباق‭ ‬النهائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬بزمن‭ ‬بلغ‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬و28‭.‬549‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬فشل‭ ‬دليم‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭. ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬كافة‭ ‬المنافسات،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬جوائز‭ ‬للفائزين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وحلبة‭ ‬الكارتينج،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬ولجنة‭ ‬الكارتينج‭ ‬البحرينية‭.‬

يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للكارتينج‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتينج‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬ولجنة‭ ‬الكارتينج‭.‬

وتتبقى‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬جولتان‭ ‬اخيرتان‭ ‬تقام‭ ‬الأولى‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬فيما‭ ‬يقام‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬