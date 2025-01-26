صقارو الخليج يتوافدون استعدادا للسباق الدولي في موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
توافد صقارو دول مجلس التعاون الخليجي على ميدان قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة استعدادا للمشاركة في السباق الدولي الذي يأتي ضمن إطار النسخة العاشرة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.
وفتحت اللجنة المنظمة لسباقات الصقور باب التسجيل والتشبية لصقاري دول مجلس التعاون قبل انطلاق السباق الدولي اليوم الاثنين، وهو سباق يجمع نخبة من صقاري دول الخليج المحترفين.
وكانت عملية التسجيل والتشبية سلسلة أمس الأحد حيث استقبلت اللجنة ما يزيد على 150 صقارا للمشاركة في السباق الدولي الكبير.
وقال محمد بن عايض العذبة المري رئيس لجنة الصقور المنبثقة عن اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي إن السباق الدولي للصقور يعتبر الأهم ضمن موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد، منوها إلى أن مشاركة صقاري دول مجلس التعاون الخليجي في موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد تعزز الروابط الثقافية والتراثية بين الدول الخليجية، ما يسهم في الترويج لرياضة الصقور التقليدية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب المري عن فخره واعتزازه بالمشاركة الخليجية السنوية في السباق الدولي للصقور، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى منافسة قوية بين المشاركين.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد، الذي يحتفل حاليا بمرور 10 سنوات على انطلاقته، أحد أهم الأحداث الرياضية والثقافية في المملكة، الذي يأتي بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد.
وبجانب سباقات الصقور يشمل موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته العاشرة فعاليات رئيسية أخرى، مثل سباقات الهجن للركب البشري، ومدرسة الموروث، ومسابقة تحدي الموروث.
وأقيم أمس الأحد سباق خاص بالصقور ذات الإنتاج المحلي، الذي يأتي بهدف تشجيع محبي الصقور والمزارع البحرينية على الاهتمام بالإنتاج المحلي والزج بهذه الصقور في ميادين المنافسة.
كما أقيمت مسابقة الصقار الصغير للأطفال الصغار وذلك لمنح النشء فرصة المنافسة وتعليمهم أسس سباقات الصقور.
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