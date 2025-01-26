صقارو الخليج يتوافدون استعدادا للسباق الدولي في موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

توافد‭ ‬صقارو‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭.‬

وفتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لسباقات‭ ‬الصقور‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬لصقاري‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬وهو‭ ‬سباق‭ ‬يجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صقاري‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬المحترفين‭.‬

وكانت‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬سلسلة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬150‭ ‬صقارا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عايض‭ ‬العذبة‭ ‬المري‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصقور‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬إن‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬للصقور‭ ‬يعتبر‭ ‬الأهم‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬صقاري‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬تعزز‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والتراثية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لرياضة‭ ‬الصقور‭ ‬التقليدية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وأعرب‭ ‬المري‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الخليجية‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬للصقور،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد،‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬حاليا‭ ‬بمرور‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬انطلاقته،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭.‬

وبجانب‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور‭ ‬يشمل‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة‭ ‬فعاليات‭ ‬رئيسية‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬للركب‭ ‬البشري،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الموروث،‭ ‬ومسابقة‭ ‬تحدي‭ ‬الموروث‭.‬

وأقيم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬سباق‭ ‬خاص‭ ‬بالصقور‭ ‬ذات‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬محبي‭ ‬الصقور‭ ‬والمزارع‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬والزج‭ ‬بهذه‭ ‬الصقور‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬المنافسة‭.‬

كما‭ ‬أقيمت‭ ‬مسابقة‭ ‬الصقار‭ ‬الصغير‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬وذلك‭ ‬لمنح‭ ‬النشء‭ ‬فرصة‭ ‬المنافسة‭ ‬وتعليمهم‭ ‬أسس‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور‭.‬