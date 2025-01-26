Monday, 27 January 2025 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صقارو الخليج يتوافدون استعدادا للسباق الدولي في موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

1/26/2025 7:12:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

توافد‭ ‬صقارو‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭.‬

وفتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لسباقات‭ ‬الصقور‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬لصقاري‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬وهو‭ ‬سباق‭ ‬يجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صقاري‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬المحترفين‭.‬

وكانت‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬سلسلة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬150‭ ‬صقارا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عايض‭ ‬العذبة‭ ‬المري‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصقور‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬إن‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬للصقور‭ ‬يعتبر‭ ‬الأهم‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬صقاري‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬تعزز‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والتراثية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لرياضة‭ ‬الصقور‭ ‬التقليدية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وأعرب‭ ‬المري‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الخليجية‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬للصقور،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد،‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬حاليا‭ ‬بمرور‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬انطلاقته،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭.‬

وبجانب‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور‭ ‬يشمل‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة‭ ‬فعاليات‭ ‬رئيسية‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬للركب‭ ‬البشري،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الموروث،‭ ‬ومسابقة‭ ‬تحدي‭ ‬الموروث‭.‬

وأقيم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬سباق‭ ‬خاص‭ ‬بالصقور‭ ‬ذات‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬محبي‭ ‬الصقور‭ ‬والمزارع‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬والزج‭ ‬بهذه‭ ‬الصقور‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬المنافسة‭.‬

كما‭ ‬أقيمت‭ ‬مسابقة‭ ‬الصقار‭ ‬الصغير‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬وذلك‭ ‬لمنح‭ ‬النشء‭ ‬فرصة‭ ‬المنافسة‭ ‬وتعليمهم‭ ‬أسس‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور‭.‬

MENAFN26012025000055011008ID1109130898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث