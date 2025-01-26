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اليوم المؤتمر الصحفي لنهائي كأس خالد بن حمد

1/26/2025 7:12:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد توفيق: الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬بنهائي‭ ‬كأس‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬مدربي‭ ‬فريقي‭ ‬الخالدية‭ ‬والرفاع‭.‬

يقام‭ ‬المؤتمر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدرب‭ ‬الخالدية‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬15‭ ‬ظهراً‭ ‬يرافقه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بينما‭ ‬يبدأ‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدرب‭ ‬الرفاع‭ ‬كارلوس‭ ‬هيرنانديز‭ ‬يرافقه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬30‭ ‬ظهراً‭.‬

وسيتحدث‭ ‬المدربان‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬استعدادات‭ ‬فريقيهما‭ ‬لخوض‭ ‬النهائي‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬البطل‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬20 ‭,‬ 000‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬سينال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مبلغاً‭ ‬قدره‭ ‬10 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الخالدية‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬الرفاع‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬2‭.‬

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