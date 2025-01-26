اليوم المؤتمر الصحفي لنهائي كأس خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب أحمد توفيق:
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يعقد اليوم الإثنين المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس خالد بن حمد لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك بحضور مدربي فريقي الخالدية والرفاع.
يقام المؤتمر اليوم في مقر اتحاد الكرة حيث يبدأ مؤتمر مدرب الخالدية علي عاشور عند الساعة 12:15 ظهراً يرافقه واحد من اللاعبين، بينما يبدأ مؤتمر مدرب الرفاع كارلوس هيرنانديز يرافقه واحد من اللاعبين عند الساعة 12:30 ظهراً.
وسيتحدث المدربان عن آخر استعدادات فريقيهما لخوض النهائي المرتقب في نسخته الأولى، حيث ان البطل سيحصل على مبلغ 20 , 000 دينار، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغاً قدره 10 , 000 دينار.
الجدير بالذكر أن الخالدية وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المحرق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في حين وصل الرفاع إلى المواجهة النهائية بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 3-2.
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