منتخب رجال اليد يخسر أمام أمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد لخسارته الثانية أمام نظيره الأمريكي بنتيجة (30-28)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس الرئيس، ضمن بطولة العالم الـ29 لكرة اليد، المقامة في كرواتيا، الدنمارك، والنرويج.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأمريكي بفارق هدف (15-14)، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه.
وبهذه النتيجة، احتل منتخبنا المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، بينما حل المنتخب الأمريكي في المركز الأول برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب الياباني الذي يمتلك الرصيد نفسه، في حين يتذيّل المنتخب الكوبي الترتيب دون أي نقاط.
وبهذه النتائج، سيواجه منتخبنا نظيره الجزائري، صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، في مباراة تحديد المركزين 29 و30.
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