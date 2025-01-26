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منتخب رجال اليد يخسر أمام أمريكا

1/26/2025 7:12:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬

تعرض‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬لخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬بنتيجة‭ (‬30-28‭)‬،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لكأس‭ ‬الرئيس،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الـ29‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬كرواتيا،‭ ‬الدنمارك،‭ ‬والنرويج‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ (‬15-14‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوسع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ويحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالحه‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬احتل‭ ‬منتخبنا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬بينما‭ ‬حل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬متفوقًا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬الرصيد‭ ‬نفسه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتذيّل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوبي‭ ‬الترتيب‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭.‬

وبهذه‭ ‬النتائج،‭ ‬سيواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬نظيره‭ ‬الجزائري،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬29‭ ‬و30‭.‬

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