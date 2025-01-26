المعامير يستعيد الفوز وقطار بني جمرة ماش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‮ ‬

استعاد‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬12،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬23‭-‬25،‭ ‬25‭-‬15‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬دوري‭ ‬الاتحاد‭) ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وأداره‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬منصور‭ (‬2‭) ‬ليرفع‭ ‬المعامير‭ ‬غلته‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارة،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬خسائر‭.‬

ورفع‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬28‭-‬26،‭ ‬25‭-‬16‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الحكمان‭ ‬الدوليان‭ ‬جعفر‭ ‬المعلم‭ (‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ (‬2‭).‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مقابلة‭ ‬متكافئة،‭ ‬ظهرها‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬أداء‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬مستويي‭ ‬الهجوم‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭.‬