المعامير يستعيد الفوز وقطار بني جمرة ماش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
استعاد فريق المعامير نغمة الفوز التي غابت عنه في الجولة الثانية بعد فوزه المهم على حساب فريق عالي بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-12، 25-22، 23-25، 25-15 في لقاء الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد (دوري الاتحاد) للكرة الطائرة، الذي احتضنته صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وأداره الدوليان محمد خاتم (1) ومحمد منصور (2) ليرفع المعامير غلته إلى 5 نقاط من فوزين وخسارة، بينما بقي عالي على نقطته من ثلاث خسائر.
ورفع بني جمرة رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات إثر فوزه على فريق اتحاد الريف الذي ظل على نقاطه الثلاث بثلاثة أشواط نظيفة 25-20، 28-26، 25-16 في المباراة التي قادها الحكمان الدوليان جعفر المعلم (1) وجعفر إبراهيم (2).
قدم الفريقان مقابلة متكافئة، ظهرها من خلالها اتحاد الريف أداء قويا على مستويي الهجوم وحائط الصد.
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