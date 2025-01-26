الإثارة تتواصل مع انطلاق الأدوار النهائية لدوري ((فريج الذهب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
استمراراً لمنافسات مبادرة دوري «فريج الذهب» التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت مرحلة المحافظات مع ختام المنافسات التي أقيمت في محافظة المحرق بمشاركة أكثر من 120 لاعباً.
وأقيمت منافسات محافظة المحرق على مدى يومين في ملعبي النور والشروق ملاعب مبادرة «ملاعب الفرجان»، التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي تهدف الى إنشاء 100 ملعب في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومع ختام منافسات محافظة المحرق، فقد اكتمل عقد الفرق المتأهلة للأدوار النهائية، والتي ستقام اليوم الاثنين بعد تأهل أربعة فرق عن كل محافظة، حيث سيحتضن ملعب تمكين شباب أبو قوة مواجهات دور الـ16 والدور ثمن النهائي، فيما سيقام يوم الأربعاء المقبل اليوم الختامي لمبادرة دوري «فريج الذهب» بإقامة مواجهتي نصف النهائي والمباراة النهائية.
واسفرت مرحلة المحافظات عن تأهل فريج الوسطي وفريج أبوصيبع وفريج السهلة الشمالية وفريج الجسرة عن المحافظة الشمالية، وفريج لبنان وفريج شمال وفريق جنوب وفريج وادي الحنينية عن المحافظة الجنوبية، فيما يمثل محافظة العاصمة كل من فريج الصعصعة وفريج السلمانية وفريج بوصرة وفريج النسور، بالنسبة إلى محافظة المحرق فإنه سيمثلها في مرحلة الأدوار النهائية فريج الراهب وفريج الجنمة وفريج القمرة، بالإضافة إلى فريج الحكومة.
وشهدت منافسات محافظة المحرق حضوراً رسميّاً من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة الى تواجد المدرب كونور مارلين خبير المواهب في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والمشرف على اكاديمية سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة لمواهب كرة القدم، الذي حرص على التواجد لمتابعة عملية اكتشاف المواهب التي تعتبر أحد أهم أهداف مبادرة دوري «فريج الذهب».
ويعتبر دوري «فريج الذهب» أحد البرامج الرائدة التي وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة لتنظيمها ضمن جملة مبادرات «جيل الذهب»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق العديد من الأهداف، في مقدمتها غرس الروح الوطنية وتفعيل دور مشروع ملاعب الفريج الاستراتيجي في استقطاب الشباب في مختلف مدن وقرى المملكة، بجانب تحفيزهم وتوجيه طاقاتهم نحو ممارسة الرياضة واتخاذها كأسلوب حياة صحي منذ الصغر.
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