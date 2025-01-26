الإثارة تتواصل مع انطلاق الأدوار النهائية لدوري ((فريج الذهب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استمراراً‭ ‬لمنافسات‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬اختتمت‭ ‬مرحلة‭ ‬المحافظات‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬لاعباً‭.‬

وأقيمت‭ ‬منافسات‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬ملعبي‭ ‬النور‭ ‬والشروق‭ ‬ملاعب‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ملاعب‭ ‬الفرجان‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬إنشاء‭ ‬100‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

ومع‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬فقد‭ ‬اكتمل‭ ‬عقد‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬تأهل‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬محافظة،‭ ‬حيث‭ ‬سيحتضن‭ ‬ملعب‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبو‭ ‬قوة‭ ‬مواجهات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬والدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬سيقام‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬لمبادرة‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتي‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

واسفرت‭ ‬مرحلة‭ ‬المحافظات‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬فريج‭ ‬الوسطي‭ ‬وفريج‭ ‬أبوصيبع‭ ‬وفريج‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬وفريج‭ ‬الجسرة‭ ‬عن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وفريج‭ ‬لبنان‭ ‬وفريج‭ ‬شمال‭ ‬وفريق‭ ‬جنوب‭ ‬وفريج‭ ‬وادي‭ ‬الحنينية‭ ‬عن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬فيما‭ ‬يمثل‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فريج‭ ‬الصعصعة‭ ‬وفريج‭ ‬السلمانية‭ ‬وفريج‭ ‬بوصرة‭ ‬وفريج‭ ‬النسور،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬فإنه‭ ‬سيمثلها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬فريج‭ ‬الراهب‭ ‬وفريج‭ ‬الجنمة‭ ‬وفريج‭ ‬القمرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فريج‭ ‬الحكومة‭.‬

وشهدت‭ ‬منافسات‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬حضوراً‭ ‬رسميّاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تواجد‭ ‬المدرب‭ ‬كونور‭ ‬مارلين‭ ‬خبير‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬اكاديمية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمواهب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الذي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬لمتابعة‭ ‬عملية‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬وجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لتنظيمها‭ ‬ضمن‭ ‬جملة‭ ‬مبادرات‭ ‬‮«‬جيل‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬غرس‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬مشروع‭ ‬ملاعب‭ ‬الفريج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المملكة،‭ ‬بجانب‭ ‬تحفيزهم‭ ‬وتوجيه‭ ‬طاقاتهم‭ ‬نحو‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬واتخاذها‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة صحي‮ ‬منذ الصغر‭.‬