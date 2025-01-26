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الديوان الملكي يعزي أبو رخية والحاج حسن

1/26/2025 3:10:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة أبو رخية بوفاة وليد عبدالله أبو رخية، وإلى عشيرة الحاج حسن بوفاة أمل موسى الساكت، أرملة المرحوم وليد الحاج حسن.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي أبو رخية والحاج حسن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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