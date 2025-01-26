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سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآليات للاحتلال بجنين

1/26/2025 3:10:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين أنها فجرت "عبوة ناسفة أرضية في خط مسير الآليات العسكرية في محور السنيما.

وقالت سرايا القدس "يواصل مقاتلونا برفقة كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير التصدي لقوات العدو في محاور القتال حسب معطيات وظروف الميدان".

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