سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآليات للاحتلال بجنين

سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآليات للاحتلال بجنين
التاريخ
1/26/2025 3:10:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين أنها فجرت "عبوة ناسفة أرضية في خط مسير الآليات العسكرية في محور السنيما.
وقالت سرايا القدس "يواصل مقاتلونا برفقة كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير التصدي لقوات العدو في محاور القتال حسب معطيات وظروف الميدان".
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