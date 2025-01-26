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دينا عامر بني عامر .. مبارك الماجستير

1/26/2025 3:10:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- { ‌‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ واللهُ بما تَعملونَ خَبير}
لكل بداية نهاية ، ولكل جهد طيّب ثمرة طيّبة


يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب للطالبة دينا عامر بني عامر بمناسبة تخرجها وحصولها على درجة الماجستير في التمريض بتقدير امتياز من جامعة العلوم التطبيقية بالتوفيق الدائم وبالنجاح المُستَمر إن شاء الله ..

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