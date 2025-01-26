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الإدارية النيابية تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني

1/26/2025 3:10:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني لعام 2024، بحضور أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان جمال قطيشات، وأمين سر لجنة البناء الوطني لبنى البلاونة.
وقال الغويري، إن هذه التعديلات جاءت انسجاما تشريعيا، حيث تم إلغاء بعض المسميات الواردة في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بمسميات أخرى.
وأكد أنه جرى تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني بإضافة مدير الأمن العام أو من ينيبه، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وتغيير مسمى وزير الشؤون البلدية إلى وزير الإدارة المحلية، إضافة إلى إلغاء عضوية مدير عام الإسكان والتطوير الحضري، ومدير الدفاع المدني أو من ينيبه.
وبخصوص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي التي تعنى باللجنة الفنية لكوادر البناء الوطني الأردني، جرى تغيير مسمى وكيل أمانة عمان إلى مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى، وتغيير مسمى سلطة الطيران المدني إلى ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني، واقترحت اللجنة تغيير ممثل عن مديرية الدفاع المدني إلى ممثل عن مديرية الأمن العام يعينه مدير الأمن العام.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية التعديلات في تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتنفيذ مشاريع البناء وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

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