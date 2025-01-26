العراق وإيران يتبادلان رفات 62 من ضحايا الحرب بينهما بعد 45 عاما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد أن العراق وإيران تبادلا رفات 62 شخصا من ضحايا الحرب التي اندلعت بينهما عام 1980 ودامت ثماني سنوات.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية التبادل نظمت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر وتسلم العراق فيها 21 رفاتا لعراقيين بينهم واحد فقط معلوم الهوية بينما تسلم الجانب الايراني 41 رفاتا لمواطنين إيرانيين.
وينظم العراق وإيران عمليات تبادل رفات معظمها لجنود من البلدين قتلوا في المناطق الحدودية بين البلدين أثناء الحرب العراقية - الإيرانية التي اندلعت خلال ثمانينات القرن الماضي وراح ضحيتها مئات الآلاف. (النهاية)
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