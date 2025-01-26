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العراق وإيران يتبادلان رفات 62 من ضحايا الحرب بينهما بعد 45 عاما

1/26/2025 2:28:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 26 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد أن العراق وإيران تبادلا رفات 62 شخصا من ضحايا الحرب التي اندلعت بينهما عام 1980 ودامت ثماني سنوات.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية التبادل نظمت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر وتسلم العراق فيها 21 رفاتا لعراقيين بينهم واحد فقط معلوم الهوية بينما تسلم الجانب الايراني 41 رفاتا لمواطنين إيرانيين.
وينظم العراق وإيران عمليات تبادل رفات معظمها لجنود من البلدين قتلوا في المناطق الحدودية بين البلدين أثناء الحرب العراقية - الإيرانية التي اندلعت خلال ثمانينات القرن الماضي وراح ضحيتها مئات الآلاف. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص


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