Sunday, 26 January 2025 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تدشن أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة مؤلفة من 305 شاحنات

1/26/2025 2:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 1 (كونا) -- دشن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاحد قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 305 شاحنات محملة بأكثر من 4200 طن من المساعدات اضافة الى 11 سيارة إسعاف لدعم الفلسطينيين المنكوبين في قطاع غزة.
وقال مدبولي في حفل التدشين الذي حمل شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" ان المبادرة تندرج ضمن الجهود التي تبذلها مصر لاغاثة غزة وهي القافلة الخامسة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني منذ انطلاق العدوان
وأضاف ان القافلة مكونة من 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من الأغذية والمستلزمات المعيشية والأدوية علاوة على سيارات الإسعاف لتقديم العون لأهالي غزة بعد معاناة طالت لأكثر من 15 شهرا.
وأعرب عن الامل بأن تنتهي هذه المعاناة وان تنصب الجهود في المرحلة المقبلة على إعادة إعمار قطاع غزة معربا عن الشكر لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المبادرة الانسانية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" تامر عبدالفتاح في كلمة مماثلة ان القافلة مجهزة بالمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية الأساسية لإمداد المستشفيات الفلسطينية ولضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان بخاصة مع الوضع الإنساني الحرج بالإضافة إلى 3282 طنا من المواد الغذائية الاساسية والمياه.
وأضاف ان القافلة تحمل ايضا ملابس وبطانيات واحتياجات اساسية مثل المنظفات والمطهرات والخيام المقاومة للظروف الجوية القاسية مشيرا الى الظروف الصعبة التي يمر بها النازحون بعد فقدان منازلهم وممتلكاتهم تحت وطأة العدوان الاسرائيلي.
وكان "صندوق تحيا مصر" وهو مبادرة مجتمعية اطلقها الرئيس المصري في عام 2014 قد سير قوافل إغاثية لصالح غزة منذ انطلاق العدوان الاسرائيلي على القطاع في اكتوبر 2023.
واشتملت القوافل التي بلغ عددها حوالي 500 شاحنة على أكثر من 8 الاف طن من المواد غذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية وسيارتي إسعاف. (النهاية)

م م


MENAFN26012025000071011013ID1109130612

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث