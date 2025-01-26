مصر تدشن أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة مؤلفة من 305 شاحنات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 26 - 1 (كونا) -- دشن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاحد قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 305 شاحنات محملة بأكثر من 4200 طن من المساعدات اضافة الى 11 سيارة إسعاف لدعم الفلسطينيين المنكوبين في قطاع غزة.
وقال مدبولي في حفل التدشين الذي حمل شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" ان المبادرة تندرج ضمن الجهود التي تبذلها مصر لاغاثة غزة وهي القافلة الخامسة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني منذ انطلاق العدوان
وأضاف ان القافلة مكونة من 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من الأغذية والمستلزمات المعيشية والأدوية علاوة على سيارات الإسعاف لتقديم العون لأهالي غزة بعد معاناة طالت لأكثر من 15 شهرا.
وأعرب عن الامل بأن تنتهي هذه المعاناة وان تنصب الجهود في المرحلة المقبلة على إعادة إعمار قطاع غزة معربا عن الشكر لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المبادرة الانسانية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" تامر عبدالفتاح في كلمة مماثلة ان القافلة مجهزة بالمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية الأساسية لإمداد المستشفيات الفلسطينية ولضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان بخاصة مع الوضع الإنساني الحرج بالإضافة إلى 3282 طنا من المواد الغذائية الاساسية والمياه.
وأضاف ان القافلة تحمل ايضا ملابس وبطانيات واحتياجات اساسية مثل المنظفات والمطهرات والخيام المقاومة للظروف الجوية القاسية مشيرا الى الظروف الصعبة التي يمر بها النازحون بعد فقدان منازلهم وممتلكاتهم تحت وطأة العدوان الاسرائيلي.
وكان "صندوق تحيا مصر" وهو مبادرة مجتمعية اطلقها الرئيس المصري في عام 2014 قد سير قوافل إغاثية لصالح غزة منذ انطلاق العدوان الاسرائيلي على القطاع في اكتوبر 2023.
واشتملت القوافل التي بلغ عددها حوالي 500 شاحنة على أكثر من 8 الاف طن من المواد غذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية وسيارتي إسعاف. (النهاية)
م م
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