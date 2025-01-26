سلطنة عمان تدين بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 26 - 1 (كونا) -- أعربت سلطنة عمان اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية وعن خالص التعازي والمواساة للحكومة السودانية ولذوي الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنيب المرافق المدنية والطبية والعاملين في المجال الإنساني آثار النزاعات المسلحة ودعت جميع الأطراف إلى ضرورة اللجوء للحوار لحل الخلافات حفاظا على المصالح العليا للسودان.
وكان مسؤول سوداني قد أعلن أمس السبت أن طائرة مسيرة تابعة لقوات (الدعم السريع) استهدفت قسم الطوارئ الواقع بالمستشفى السعودي الذي يعد المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل بمدينة (الفاشر) ما اسفر عن مقتل 70 شخصا واصابة العشرات بينهم أطفال ونساء. (النهاية)
ن ف ع
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