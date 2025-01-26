Sunday, 26 January 2025 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطنة عمان تدين بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

1/26/2025 2:28:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 26 - 1 (كونا) -- أعربت سلطنة عمان اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية وعن خالص التعازي والمواساة للحكومة السودانية ولذوي الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنيب المرافق المدنية والطبية والعاملين في المجال الإنساني آثار النزاعات المسلحة ودعت جميع الأطراف إلى ضرورة اللجوء للحوار لحل الخلافات حفاظا على المصالح العليا للسودان.
وكان مسؤول سوداني قد أعلن أمس السبت أن طائرة مسيرة تابعة لقوات (الدعم السريع) استهدفت قسم الطوارئ الواقع بالمستشفى السعودي الذي يعد المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل بمدينة (الفاشر) ما اسفر عن مقتل 70 شخصا واصابة العشرات بينهم أطفال ونساء. (النهاية)

ن ف ع


MENAFN26012025000071011013ID1109130611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث