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الرئيس الفلسطيني يشكر مصر والأردن لرفضهما الحاسم تهجير الفلسطينيين

1/26/2025 2:28:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد عن شكره لمصر والأردن على مواقفهما الحاسمة في رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه وأنه لن يمسح بتكرار النكبات التي حلت به عامي 1948 و1967.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها عن إدانتها ورفضها الشديدين لأي مشاريع تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة مشددة على أن هذا الأمر يتجاوز الخطوط الحمراء "التي حذرنا منها مرارا".
وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته و أضاف "لن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967 وأن شعبنا لن يرحل".
وجدد البيان "الشكر لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه و لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت الموقف الفلسطيني".
وقال إن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتا بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية" مشددة على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقا.
وطالب البيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد البيان على أن دولة فلسطين تدعو إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني من النازحين للعودة إلى مساكنهم وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية والتمهيد لإعادة الإعمار.
وجدد التأكيد أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال البيان "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".
وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة. (النهاية) ن ق / ه س ص

MENAFN26012025000071011013ID1109130610

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