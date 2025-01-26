الرئيس الفلسطيني يشكر مصر والأردن لرفضهما الحاسم تهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 26 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد عن شكره لمصر والأردن على مواقفهما الحاسمة في رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه وأنه لن يمسح بتكرار النكبات التي حلت به عامي 1948 و1967.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها عن إدانتها ورفضها الشديدين لأي مشاريع
تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة مشددة على أن هذا الأمر يتجاوز الخطوط الحمراء "التي حذرنا منها مرارا".
وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته و أضاف "لن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967 وأن شعبنا لن يرحل".
وجدد البيان "الشكر لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه و لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت الموقف الفلسطيني".
وقال إن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتا بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية" مشددة على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقا.
وطالب البيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد البيان على أن دولة فلسطين تدعو إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني من النازحين للعودة إلى مساكنهم وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية والتمهيد لإعادة الإعمار.
وجدد التأكيد أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال البيان "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".
وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة. (النهاية) ن ق / ه س ص
MENAFN26012025000071011013ID1109130610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.