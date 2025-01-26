لبنان: 22 قتيلا و124 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على العائدين للجنوب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 26 - 1 (كونا) -- أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع ضحايا اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد على الاهالي في جنوب لبنان الى 22 قتيلا واصابة 124 آخرين.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان إن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين لبنانيين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت في حصيلة محدثة الى ارتفاع حصيلة القتلى الى 22 قتيلا واصابة 124 آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفيات.
وكانت الامم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها (يونيفيل) حذرت في وقت سابق من اليوم اهالي بلدات جنوب لبنان من العودة الى منازلهم واصفة الاوضاع في جنوب لبنان بأنها "ليست مهيأة بعد لعودة آمنة" للقرى الواقعة على طول الخط الأزرق الحدودي.
ودعت قيادة الجيش اللبناني امس السبت الاهالي الى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية مع انقضاء مهلة ال60 يوما لوجود الغام واجسام مشبوهة من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية) ف ز / م ع ح ع
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