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لبنان: 22 قتيلا و124 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على العائدين للجنوب

1/26/2025 2:28:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 1 (كونا) -- أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع ضحايا اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد على الاهالي في جنوب لبنان الى 22 قتيلا واصابة 124 آخرين.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان إن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين لبنانيين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت في حصيلة محدثة الى ارتفاع حصيلة القتلى الى 22 قتيلا واصابة 124 آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفيات.
وكانت الامم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها (يونيفيل) حذرت في وقت سابق من اليوم اهالي بلدات جنوب لبنان من العودة الى منازلهم واصفة الاوضاع في جنوب لبنان بأنها "ليست مهيأة بعد لعودة آمنة" للقرى الواقعة على طول الخط الأزرق الحدودي.
ودعت قيادة الجيش اللبناني امس السبت الاهالي الى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية مع انقضاء مهلة ال60 يوما لوجود الغام واجسام مشبوهة من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية) ف ز / م ع ح ع

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