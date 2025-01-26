الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي سحب قواته من لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 26 - 1 (كونا) -- طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الاحد من رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
سحب قواته التي لا تزال موجودة في لبنان بشكل كامل.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية اجراها ماكرون مع نتنياهو حيث رحب الاول باتفاق ايقاف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس.
ودعا ماكرون إلى تسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى سكان غزة على نطاق واسع وذلك عبر فتح المعابر.
وأكد ماكرون بحسب البيان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان موضحا ان ذلك يتطلب على وجه الخصوص أن ينفذ الاحتلال الاسرائيلي التزامه بسحب قواته التي لا تزال موجودة في لبنان بشكل كامل.
وشدد ماكرون في اتصاله على ان بلاده ستتخذ كل التدابير اللازمة في إطار آلية مراقبة اتفاق ايقاف إطلاق النار بالتعاون مع الولايات المتحدة ولبنان.
ووفق البيان شدد الرئيس الفرنسي على "أهمية ألا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها".
واعرب ماكرون عن رغبته في مواصلة الحوار الذي بدأ مع نتنياهو بشأن كافة القضايا الإقليمية. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN26012025000071011013ID1109130608
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