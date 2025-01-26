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الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي سحب قواته من لبنان

1/26/2025 2:28:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 1 (كونا) -- طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاحد من رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته التي لا تزال موجودة في لبنان بشكل كامل.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية اجراها ماكرون مع نتنياهو حيث رحب الاول باتفاق ايقاف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس.
ودعا ماكرون إلى تسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى سكان غزة على نطاق واسع وذلك عبر فتح المعابر.
وأكد ماكرون بحسب البيان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان موضحا ان ذلك يتطلب على وجه الخصوص أن ينفذ الاحتلال الاسرائيلي التزامه بسحب قواته التي لا تزال موجودة في لبنان بشكل كامل.
وشدد ماكرون في اتصاله على ان بلاده ستتخذ كل التدابير اللازمة في إطار آلية مراقبة اتفاق ايقاف إطلاق النار بالتعاون مع الولايات المتحدة ولبنان.
ووفق البيان شدد الرئيس الفرنسي على "أهمية ألا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها".
واعرب ماكرون عن رغبته في مواصلة الحوار الذي بدأ مع نتنياهو بشأن كافة القضايا الإقليمية. (النهاية)

م ع / م م ج


MENAFN26012025000071011013ID1109130608

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