دوري (روشن): (الاهلي) يفوز على (الرياض) بخماسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 26 - 1 (كونا) -- حقق فريق (الاهلي) السعودي اليوم الاحد فوزا كبيرا على نظيره (الرياض) بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة ال17 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الاهلي) أهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) مبكرا على طريق مهاجمه الإنجليزي إيفان توني وذلك في الدقيقة 4.
وشهد شوط المباراة الثاني تفوقا كبيرا ل(الاهلي) بإحرازه بقية الأهداف حيث سجل الهدف الثاني زياد الجهني في الدقيقة 60 فيما سجل الهدف الثالث البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 63.
وسجل الإنجليزي إيفان توني الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 72 في حين اختتم الجزائري رياض محرز أهداف اللقاء بهدف خامس جاء في الدقيقة 88.
وبهذه النتيجة يحافظ (الاهلي) على مركزه الخامس في سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة فيما يحتل (الرياض) المركز الثامن برصيد 25 نقطة. (النهاية)
ف ن
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