اختتام معرض فيتور 2025 للسياحة الدولية في إسبانيا وسط إقبال كبير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 26 - 1 (كونا) -- اختتمت في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد فعاليات النسخة 45 من المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2025) التي شارك فيها 156 بلدا وشهد اقبالا كبيرا على مدار خمسة أيام.
وخصص المعرض الذي شاركت فيه 9500 شركة وأكثر من 150 ألف مهني أيامه الثلاثة الأولى للمهنيين والعاملين فيما فتح أبوابه أمس واليوم لجميع المواطنين الراغبين من التعرف على أهم المستجدات في عالم السياحة في الوقت الذي تشير فيه توقعات الجهة المنظمة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف زائر.
وافتتح الملك الإسباني فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا برفقة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي يوم الأربعاء الماضي المعرض الذي أقيم على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع.
ويعد المعرض منصة دولية للسياحة وملتقى لكبريات الشركات العاملة في القطاع ونافذة على أهم الوجهات السياحية حول العالم وعلى أهم المستجدات في القطاع وحرصت الدول المشاركة فيه على إبراز مقوماتها السياحية واستعراض نكهاتها وألبستها الشعبية وحرفها اليدوية التقليدية.
ويعقد المعرض في النصف الثاني من شهر يناير كل عام لمنح الفاعلين في القطاع الفرصة للالتقاء وطرح القضايا الأساسية ذات الأولوية للعام الجديد واستعراض أحدث الوجهات السياحية إلى جانب توفير السياق لتعزيز علاقات منظمة السياحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء وقادة القطاعين العام والخاص. (النهاية)
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