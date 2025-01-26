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اختتام معرض فيتور 2025 للسياحة الدولية في إسبانيا وسط إقبال كبير

1/26/2025 2:28:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 1 (كونا) -- اختتمت في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد فعاليات النسخة 45 من المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2025) التي شارك فيها 156 بلدا وشهد اقبالا كبيرا على مدار خمسة أيام.
وخصص المعرض الذي شاركت فيه 9500 شركة وأكثر من 150 ألف مهني أيامه الثلاثة الأولى للمهنيين والعاملين فيما فتح أبوابه أمس واليوم لجميع المواطنين الراغبين من التعرف على أهم المستجدات في عالم السياحة في الوقت الذي تشير فيه توقعات الجهة المنظمة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف زائر.
وافتتح الملك الإسباني فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا برفقة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي يوم الأربعاء الماضي المعرض الذي أقيم على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع.
ويعد المعرض منصة دولية للسياحة وملتقى لكبريات الشركات العاملة في القطاع ونافذة على أهم الوجهات السياحية حول العالم وعلى أهم المستجدات في القطاع وحرصت الدول المشاركة فيه على إبراز مقوماتها السياحية واستعراض نكهاتها وألبستها الشعبية وحرفها اليدوية التقليدية.
ويعقد المعرض في النصف الثاني من شهر يناير كل عام لمنح الفاعلين في القطاع الفرصة للالتقاء وطرح القضايا الأساسية ذات الأولوية للعام الجديد واستعراض أحدث الوجهات السياحية إلى جانب توفير السياق لتعزيز علاقات منظمة السياحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء وقادة القطاعين العام والخاص. (النهاية)

ه ن د / ه س ص


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