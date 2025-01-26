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الاتحاد الأوروبي: نتخابات بيلاروسيا الرئاسية ليست حرة ولا نزيهة

1/26/2025 2:28:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 1 (كونا) -- قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا صورية ولم تكن حرة ولا نزيهة.
وقالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن ما وصفته ب "القمع المستمر وغير المسبوق لحقوق الإنسان والقيود المفروضة على المشاركة السياسية والوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروسيا قد حرم العملية الانتخابية من أي شرعية" مشددة على أن شعب بيلاروسيا يستحق "أن يكون له صوت حقيقي في تحديد من يحكم بلدهم".
ودعت إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الذين يزيد عددهم عن 1000 شخص" واصفة احتجازهم ب "التعسفي".
وأكدت أن الاتحاد "يقف إلى جانب الشعب البيلاروسي في سعيه نحو بيلاروسيا حرة وديمقراطية وذات سيادة ومستقلة كجزء من أوروبا سلمية ومزدهرة".
وأضافت أن الاتحاد سيواصل في هذا السياق تقديم الدعم المالي "للمجتمع المدني والقوى الديمقراطية البيلاروسية في المنفى" مؤكدة أنه "بمجرد أن تنطلق بيلاروسيا في مسار الانتقال الديمقراطي فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم البلاد في استقرار اقتصادها وإصلاح مؤسساتها".
ومن المتوقع أن يفوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم بيلاروسيا منذ ثلاثة عقود بولاية جديدة تمتد لخمس سنوات.
ووصفت الأحزاب المعارضة البيلاروسية الانتخابات ب "المهزلة" إذ منع لوكاشينكو أي مرشحين معارضين من الترشح وحظر أي شكل من أشكال المعارضة. (النهاية)

أ ر ن / م ع ح ع


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