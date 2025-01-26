الاتحاد الأوروبي: نتخابات بيلاروسيا الرئاسية ليست حرة ولا نزيهة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 26 - 1 (كونا) -- قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا صورية ولم تكن حرة ولا نزيهة.
وقالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن ما وصفته ب "القمع المستمر وغير المسبوق لحقوق الإنسان والقيود المفروضة على المشاركة السياسية والوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروسيا قد حرم العملية الانتخابية من أي شرعية" مشددة على أن شعب بيلاروسيا يستحق "أن يكون له صوت حقيقي في تحديد من يحكم بلدهم".
ودعت إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الذين يزيد عددهم عن 1000 شخص" واصفة احتجازهم ب "التعسفي".
وأكدت أن الاتحاد "يقف إلى جانب الشعب البيلاروسي في سعيه نحو بيلاروسيا حرة وديمقراطية وذات سيادة ومستقلة كجزء من أوروبا سلمية ومزدهرة".
وأضافت أن الاتحاد سيواصل في هذا السياق تقديم الدعم المالي "للمجتمع المدني والقوى الديمقراطية البيلاروسية في المنفى" مؤكدة أنه "بمجرد أن تنطلق بيلاروسيا في مسار الانتقال الديمقراطي فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم البلاد في استقرار اقتصادها وإصلاح مؤسساتها".
ومن المتوقع أن يفوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم بيلاروسيا منذ ثلاثة عقود بولاية جديدة تمتد لخمس سنوات.
ووصفت الأحزاب المعارضة البيلاروسية الانتخابات ب "المهزلة" إذ منع لوكاشينكو أي مرشحين معارضين من الترشح وحظر أي شكل من أشكال المعارضة. (النهاية)
أ ر ن / م ع ح ع
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