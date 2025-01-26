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ولي العهد⁩ يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في العلا - جريدة الوطن السعودية

1/26/2025 2:27:03 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد⁩ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في المخيم الشتوي في ⁧العلا⁩ رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.
واستعرض ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
وتعد الزيارة الأولى لميلوني برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية إلى السعودية، حيث يبحث الجانبان توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933، جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.
وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة، في حين وصل حجم التبادل التجاري البيني في العام 2023 نحو 10.796 مليارات

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