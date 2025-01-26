ولي العهد⁩ يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في العلا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في المخيم الشتوي في العلا رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.
واستعرض ولي العهد
ورئيسة وزراء إيطاليا خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
وتعد الزيارة الأولى لميلوني برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية إلى السعودية، حيث يبحث الجانبان توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933، جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.
وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة، في حين وصل حجم التبادل التجاري البيني في العام 2023 نحو 10.796 مليارات
MENAFN26012025000089011017ID1109130576
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.