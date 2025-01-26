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جامعة فطاني التايلندية تكرم وزير الشؤون الإسلامية - جريدة الوطن السعودية

1/26/2025 2:27:03 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة تعكس تقديراً دولياً للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام ونشر قيم التسامح والاعتدال، كرّمت جامعة“فطاني”، أكبر جامعة إسلامية بجنوب شرق آسيا في تايلاند، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتكريمه بدرع "الشخصية الإسلامية المؤثرة عالمياً".
جاء هذا التكريم خلال مراسم الحفل الختامي لمؤتمر“آسيان الثالث”، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تايلاند، وشهد مشاركة وزراء ومفتين وقيادات دينية بارزة من دول رابطة جنوب شرق آسيا.
وأشادت جامعة فطاني، التي يدرس بها طلاب من أكثر من 50 دولة وتعد منارة علمية إسلامية مرموقة في تايلاند ، بجهود الوزير آل الشيخ الرائدة في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ودوره البارز في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب، والتصدي للتطرف والغلو. كما سلطت الجامعة الضوء على إسهامات معاليه في تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام وتعزيز القيم الإنسانية التي تتوافق مع رسالة الإسلام السمحة.
هذا التكريم يعكس عمق العلاقات الثقافية والدينية بين المملكة ودول جنوب شرق آسيا، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم الجهود الدولية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.
ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في خدمة الإسلام والمسلمين، ودوره البارز في تمثيل رسالة المملكة العالمية التي تنسجم مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.

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