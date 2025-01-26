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المزار الشمالي.. عشرات المواقع الأثرية تفتقر للاهتمام

1/26/2025 2:21:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي


إربد- رغم غنى لواء المزار الشمالي في محافظة إربد بالمواقع الأثرية، إلا أن أعمال الترميم والتطوير تكاد تكون غائبة عنها، بالإضافة إلى عدم وجود حراسة عليها، ما يجعلها عرضة للعبث والتخريب.
ويفتقر اللواء إلى مكتب آثار لاستثمار طاقات وخريجي الآثار والسياحة، والتي من شأنها تطوير المنتج السياحي في اللواء وخلق فرص عمل في لواء يعاني من ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
ووفق عضو مجلس محافظة إربد عن لواء المزار الشمالي وعد أبو شريعة، "فإن المواقع الأثرية والسياحية مغيبة عن أجندة الجهات المعنية، خصوصا أن اللواء يضم عشرات المواقع الأثرية والسياحية، ويعد من أقدم المناطق في الأردن لما يحويه من غابات خضراء".
وأشار إلى "أن أبرز المواقع غير المستغلة لغاية الآن (تل جحفية)، المعلم الأثري المطل على سهول إربد وحوران وفلسطين، وغابات أرحابا الكثيفة (وادي الرقبة) وغابات زوبيا وعين زوبيا، وغابات المزار، ومقام النبي داوود عليه السلام"، لافتا في الوقت ذاته، إلى "أن الجهات المعنية قامت قبل سنوات بعمل حفريات في تل جحفية ولم تستكمل عملها، لعدم وجود مكتب آثار باللواء يتابع أعمال الحفريات والترميم والبحث".
وأكد أبو شريعة، "أن عدم وجود مكتب متابعة من شأنه التشبيك مع المنظمات المحلية والدولية، سيبقي اللواء مهمشا، رغم وجود مئات الخريجين في اللواء بتخصص الآثار متعطلين عن العمل وهم قادرون على العمل بأي مشروع ترميم".
كما لفت إلى "أن لواء المزار الشمالي تعاقبت عليه عدة عصور بدءا من الروماني والبيزنطي وانتهاء بالعصور الإسلامية، حيث خلف كل عصر وراءه بصمات أثرية ما تزال ماثلة للعيان، لكنها مهمشة".
وبين أبو شريعة، "أنه لم يتم رصد أي مبالغ مالية في موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي بسبب عدم تقدم الجهة التنفيذية والمتمثلة بدائرة الآثار لأي مشاريع للآثار في المحافظة، بالرغم من وجود أكثر من 20 موقعا أثريا مسجلة باسم دائرة الآثار في لواء المزار الشمالي".
أما المواطن علي الشرمان، فتحدث من جهته خربة "مسكايا" الأثرية في المزار الشمالي، قائلا، "إنها تقع إلى الجنوب الغربي من الطريق المؤدي إلى بلدة المزار الشمالي من وادي الجرون، وتظهر الفترات الرومانية والبيزنطية والعربية التي عاشتها، إضافة إلى وجود بقايا لجدار مبني من الحجارة الجيرية المهدمة والتي تعود إلى فترات بيزنطية وأموية وعباسية وفاطمية وأيوبية ومملوكية وعثمانية وحديثة".
وتحدث الشرمان أيضا عن خربة "المراما" البيزنطية، مشيرا إلى "أنها معلم أثري بارز، واقع على يمين الطريق عند مدخل المزار الشمالي بعد المثلث الذي يفصلها عن دير يوسف، وهي عبارة عن تل يرتفع عن سطح البحر حوالي (800) متر، ويشرف على منطقة واسعة".
وبحسب المواطن أحمد درادكة، "فإن موقع (مهرما) الأثري، طواه النسيان، وهو يقع جنوب بلدة زوبيا على الطريق المؤدية إلى بلدتي إرحابا وجديتا، ويمتد على مساحة ستين دونما، ويحتوي على مقتنيات أثرية تشمل أدوات وشفرات وفؤوس حجرية، إلى جانب حجارة كبيرة مهدمة من مبانٍ قديمة تعود إلى عصور مختلفة منها العصر الروماني والعصر البيزنطي".
وأضاف درادكة، "إن استثمار هذه المواقع الأثرية في اللواء وفتح مكتب آثار باللواء سيؤدي إلى تنشيط الواقع الاقتصادي من جهة وتشغيل خريجي الآثار والسياحة وإحياء السياحة".
بدوره، قال المدير التنفيذي لبلدة المزار الشمالي المهندس إياد الجراح، "إن اللواء غني بالمواقع الأثرية في لواء المزار الشمالي، إلا أنها تعاني من التهميش وعدم الاهتمام من قبل الجهات الرسمية مما يعرضها لعبث العابثين، ومن تلك المواقع باب المراما وهي نموذج للآثار غير المعتنى بها والواقعة ضمن حدود لواء المزار الشمالي".
وأشار إلى "أن الموقع يتمتع بتاريخ غني وتنوع حضاري يعود إلى آلاف السنين ويعد شاهدا على حضارات متعددة بدءا من العصر اليوناني والروماني وصولا إلى العصور الإسلامية".
ولفت الجراح، إلى "أن موقع باب المراما يقع على تلال المزار الشمالي، ويُعد من أبرز المعالم الأثرية في المنطقة ويتميز الموقع بأهمية كبيرة نظرا لأنه مرَّ بعدة عصور تاريخية تركت بصمتها الواضحة على معالمه".
وأضاف، "كان باب المراما جزءا من شبكة طرق تجارية واستراتيجية تربط بين مدن الديكابوليس (المدن العشر) في شمال الأردن. وتشير الآثار المكتشفة، مثل الأعمدة الرخامية والأرضيات الفسيفسائية، إلى استخدام الموقع كمركز ديني أو إداري، ورغم الأهمية التاريخية الكبيرة لموقع باب المراما، يعاني اللواء من نقص في الاهتمام الحكومي بالمواقع الأثرية، ما دفع أهالي المنطقة إلى المطالبة بتوفير الدعم اللازم للحفاظ على هذه المواقع وترميمها للحفاظ عليها من التدهور الذي يسببه الزمن والعوامل الطبيعية".
ودعا الجراح، إلى "توفير مرافق سياحية كمراكز معلومات، ومسارات مشي، ومناطق استراحة للسياح، لتعزيز السياحة في المنطقة"، مشيرا إلى "أن المواقع في اللواء مغيبة وهناك حاجة إلى تسليط الضوء إعلاميا على أهمية المواقع الأثرية في المزار الشمالي لجذب الزوار والمستثمرين".
وأكد أيضا، "أن أهالي اللواء يتطلعون إلى قيام وزارة السياحة والآثار بتكثيف عمليات التنقيب للكشف عن المزيد من الكنوز الأثرية التي ما تزال مدفونة والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لإجراء دراسات وأبحاث تعزز من فهم تاريخ المنطقة".
وأشار الجراح إلى أهمية كنيسة داريا الأثرية، الواقعة في بلدة صمد ضمن لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تُعد من المعالم التاريخية والدينية الهامة في المنطقة، مضيفا أنها تعود إلى الفترة البيزنطية، وهي مثال على العمارة المسيحية المبكرة التي انتشرت في بلاد الشام خلال ذلك العصر، وكانت مركزا دينيا وثقافيا مهما يخدم المجتمعات المحلية آنذاك.
كما لفت إلى أن الكنيسة كانت تمثل جزءا من التراث المسيحي في الأردن، حيث تعكس وجود المجتمعات المسيحية المبكرة ودورها في نشر الديانة وكانت تُستخدم لإقامة الشعائر الدينية والاحتفالات الطقسية، مما يجعلها رمزا للإرث الديني.
وقال، إن خربة مهرما الأثرية في منطقة زوبيا، التابعة للواء المزار الشمالي، تُعد واحدة من المواقع التاريخية المهمة التي شهدت تعاقب حضارات متعددة، بدءا من العصر اليوناني وحتى العصر الإسلامي، بما في ذلك فترة الحكم العثماني.
وأشار الجراح إلى أن الموقع السياحي يمكن أن يكون جزءا من المسارات السياحية في الأردن، مما يعزز السياحة المحلية والدولية.
وطالب بإجراء حفريات علمية للكشف عن مزيد من التفاصيل حول تاريخ الخربة وإعادة بناء وترميم ما تبقى من الآثار لجعلها صالحة للزيارة وإدراجها كجزء من مسار سياحي يُبرز تاريخ المنطقة وتسليط الضوء على الخربة في خطط الترويج السياحي الوطنية.
وأكد الجراح، أن تطوير المواقع الأثرية سيسهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل من خلال جذب السياح وتعزيز الوعي بالتراث المحلي وحماية الموقع من الإهمال أو التخريب.
وأوضح، أن تل جحفية الأثري يتعرض إلى العبث والحفريات، حيث قامت فرق بحث من خلال دائرة الآثار العامة بعمل حفريات منذ سنوات وما تزال كما هي، تهدد الزائرين، وأن الموقع يتعرض للعبث من قبل هواة الحفر والتنقيب ليلاً كون الموقع بلا حراسة ولا أسوار تحد من الاعتداءات المتكررة ليلا.
بدوره، أكد مصدر في مديرية آثار إربد، أن المديرية تسعى إلى تعيين حراس في المواقع الأثرية المسجلة لديها وإقامة سياج عليها للحفاظ عليها من العبث، لافتا إلى أن الآثار تسعى إلى زيادة مخصصاتها من موازنة مجلس المحافظة للقيام بأعمال التنقيب في المواقع الأثرية في لواء المزار الشمالي.
وقال، إن مديرية آثار إربد تشرف على ما يزيد على 150 موقعا أثريا مستملكا ومسجلا لدى دائرة الآثار العامة، بالإضافة للكثير من المواقع الأثرية غير المستملكة.
وبين المصدر، أن مديرية آثار إربد تعمل على الحفاظ على المواقع الأثرية في المحافظة من خلال إجراء صيانة وترميم وإدامة للمباني والمواقع الأثرية بشكل دوري وضمن خطط عمل مستمرة وتفقد تصريف المياه والنظافة، ثم إدامة المباني وصيانتها بشكل دوري.

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