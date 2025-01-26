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أمير عسير يُدشّن 8 مشاريع للطرق بالمنطقة بتكلفة بلغت 752 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

1/26/2025 2:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) دشَّن أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، 8 مشاريع للطرق بالمنطقة، بطول 145 كم، وبتكلفة بلغت 752 مليون ريال، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وشملت المشاريع مشروع ازدواج طريق ( الفرشة - الربوعة - الجربة - ظهران الجنوب ) بطول 10 كم، وبتكلفة 215 مليون ريال، ومشروع استكمال طريق (محايل بحر أبو سكينة – الحريضة) بطول 14 كم، وبتكلفة 126 مليون ريال، ومشروع ربط منطقة عسير مع منطقة الرياض عبر طريق مزدوج إلى (الرين – بيشة) بطول 30 كم، وبتكلفة 125 مليون ريال، وتنفيذ مشروع ازدواج طريق (خميس مشيط – بيشة) وازدواج ( طريق بيشة – رنية) بطول 40 كم، بتكلفة بلغت 84 مليون ريال، واستكمال مشروع ازدواج طريق( أبها-الطائف).
كما شملت المشروعات استكمال الأعمال المتبقية بتقاطع طريقي "المنسك" الرابط مع أحد رفيدة عبر طريق الملك عبدالله، وطريق (محايل عسير - سعيدة الصوالحة)، وطريق (المقاطرة - اخفه - قرن مخلد)، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق (خميس مشيط - العمارة – شعار).
وتدعم هذه المشاريع حركة التنقل والنمو الاقتصادي في المنطقة، وتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

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