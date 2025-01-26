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هاكاثون جادة ثون في ملتقى فرصتي4

1/26/2025 2:14:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنًا مع إقامة ملتقى فرصتي4 في مدينة بريدة، والذي يعد الملتقى الأكبر في منطقة القصيم لتمكين الشباب، يقيم بنك التنمية الاجتماعية هاكاثون ((جادة ثون)) في الملتقى.
وأوضح مدير إدارة القنوات في بنك التنمية الاجتماعية والمشرف على المشروع، المهندس خالد علي، أن الهاكاثون يأتي امتدادا لجهود بنك التنمية الاجتماعية، ممثلاً بجادة 30 لتمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر ضمن مجموعة خدمات وبرامج تخصصية تقدمها الجادة.
ويركز الهاكاثون على 6 من المجالات المهمة في منطقة القصيم، وهي السياحة الريفية وتعهيد الأعمال والخدمات اللوجستية والتقنية المالية والألعاب الإلكترونية والصناعات الغذائية والزراعية.
وشهد الحدث إقبالا كبيرًا بتسجيل أكثر من 250 متقدمًا، ومشاركة 97 مشاركًا بـ37 فكرة ريادية، وتم تقديم أكثر من 10 ساعات تدريبية و30 ساعة إرشادية للفرق المتنافسة على مدى 4 أيام، ليختتم الحدث بعرض مشروعات على مجموعة مستثمرين ولجنة متخصصة لتقييم أفضل 4 مشروعات واعدة منها.

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