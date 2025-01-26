هاكاثون جادة ثون في ملتقى فرصتي4

(MENAFN
- Al Watan)
تزامنًا مع إقامة ملتقى
فرصتي4 في مدينة بريدة، والذي يعد الملتقى الأكبر في منطقة القصيم لتمكين الشباب، يقيم بنك التنمية الاجتماعية هاكاثون ((جادة ثون)) في الملتقى.
وأوضح مدير إدارة القنوات في بنك التنمية الاجتماعية والمشرف على المشروع، المهندس خالد علي، أن الهاكاثون يأتي امتدادا لجهود بنك التنمية الاجتماعية، ممثلاً بجادة 30 لتمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر ضمن مجموعة خدمات وبرامج تخصصية تقدمها الجادة.
ويركز الهاكاثون على 6 من المجالات المهمة في منطقة القصيم، وهي السياحة الريفية وتعهيد الأعمال والخدمات اللوجستية والتقنية المالية والألعاب الإلكترونية والصناعات الغذائية والزراعية.
وشهد الحدث إقبالا كبيرًا بتسجيل أكثر من 250 متقدمًا، ومشاركة 97 مشاركًا بـ37 فكرة ريادية، وتم تقديم أكثر من 10 ساعات تدريبية و30 ساعة إرشادية للفرق المتنافسة على مدى 4 أيام، ليختتم الحدث بعرض مشروعات على مجموعة مستثمرين ولجنة متخصصة لتقييم أفضل 4 مشروعات واعدة منها.
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