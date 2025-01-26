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قاعة السبيعي تجذب زوار واحة الطفل

1/26/2025 2:14:27 PM
(MENAFN- Al Watan) جذبت قاعة محمد السبيعي للطفل بمركز القصيم العلمي زوار مهرجان واحة الطفل، الذي انطلق من 22 يناير وسيستمر حتى 1 فبراير، ويضم العديد من البرامج والفعاليات من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء.
وتعد قاعة السبيعي من المبادرات الناجحة، وهي مبادرة وطنية لبناء منظومة متكاملة لإعداد الطفل للمستقبل في عالم متسارع يشهد تطورًا كبيرًا في المجالات العلمية والتقنية، إذ تتنافس الدول لتحقيق التميز في الاقتصاد المعرفي.
وقال المشرف العام على مركز القصيم العلمي، دكتور أحمد الشبل، إنه إيمانًا بأهمية إعداد جيل مُبتكر وقادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، يُقدّم هذا المشروع برامج تفاعلية مُصمّمة خصيصًا للأطفال من عمر 6 إلى 12 عامًا، تهدف إلى غرس حبّ العلوم والاستكشاف في نفوس الأطفال من خلال أساليب حديثة ومُبتكرة، تشمل قاعة معروضات تفاعلية تُغطّي مجالات متنوعة مثل مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والفضاء، والطيران، والطاقة المتجددة، والصحة، والبيئة والمناخ. كما تُقدّم المبادرة برامج تدريبية مُتخصّصة تعتمد على منهجية STEM في ((العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات))، لتطوير مهارات الأطفال بشكل شامل. وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، يُؤكّد هذا المشروع أهمية تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والمراكز العلمية المُتخصّصة، لاكتشاف قدرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم ليصبحوا قادة فاعلين في المستقبل.

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