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جلجلان جازان بديل للزيوت الصناعية الضارة

1/26/2025 2:14:27 PM

(MENAFN- Al Watan) تشتهر منطقة جازان بمحاصيلها الزراعية المتنوعة الموسمية، وخصوصًا بالمحافظات التهامية، ومنها محافظة الدرب، التي عرفت منذ القدم بزراعة السمسم أو ما يسمى بـ((الجلجلان)) نظرًا لاعتدال الأجواء خلال فصل الشتاء.
مكلفة ومتعبة
((الوطن)) رصدت في جولة ميدانية مزارع السمسم بقرى سمرة الجد، والتقت بالمزارعين الذين تخصصوا في زراعته وحصاده وإلى أن تتم مراحله الأخيرة بالمعصرة، وقال محمد علي قوي الحدري، إن زراعة السمسم تعتمد على مياه الأمطار والسيول، وقد نتأخر بعض الشيء عن بقية محافظات جازان في الحصاد، لكننا نتوافق مع موسمه خصوصا الأربعة أشهر في نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير من كل عام، وأشار إلى أن زراعة السمسم مكلفة ومرهقة ولها مراحل متعددة تبدأ من العمليات التقليدية من نشح البذور إلى نمو النبتة ثم الحصاد وخبط البذور وتصفيتها، وتنتهي في المعصرة بعصر زيت السمسم السليط.
مواقع مخصصة
يقول الحدري، إن أصعب مرحلة تكمن في تصفية السمسم بعد أن نتأكد من جفافه بشكل تام، ونقوم بنقل المحازم إلى مواقع مخصصة ونقوم بتزويمها على الشكل الهرمي ثم بعد ذلك ننتقل إلى مراحل الخبيط على قطعة من الطربال بحيث يتم الضرب بعصا على كل حزمة لتتم تنقية الأوراق والأغصان من البذور ثم تعبأ في أكياس صافية منقاة بشكل تام للاستخدام وما يتم بيعها كبذور سمسم صحيحة، والباقي نقوم بعصره في المعاصر المخصصة.
فوائد كبيرة
أكد علي أبوشرارة الحدري، أن السمسم له فوائد كبيرة منها للأكل ومنها للعلاج في أمور كثيرة، والسليط قوي من وقت زراعته إلى أن يتم عصره في المعصرة، وبين أن السليط كما قال عنه الأولون ((السليط مسلط على كل علة)) مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يكون البديل المناسب الطبيعي للزيوت الصناعية الضارة ويستخدم في الطبخ، وأوضح أن السمسم يستخدم في أكلة المسبوك الشعبية والتي عرفت منذ الأجداد.

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