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تجديد اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية

1/26/2025 2:14:27 PM
(MENAFN- Al Watan) يوجد فريق من منظمة الصحة العالمية في المدينة المنورة، اليوم، لتجديد اعتمادها مدينة صحية من قِبل المنظمة لهذا العام، وذلك بعد استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، بعدما حصلت المدينة المنورة على شهادة المدينة الصحية في عام 2021.
وتقيم اللجنة العليا المشرفة على برنامج ((المدن الصحية)) بالمدينة، على مدى يومين، معرضا يضم مجموعة من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المشاركة في تجديد الاعتماد.
برنامج المدن الصحية
بدأ برنامج ((المدن الصحية)) بالمدينة المنورة منذ مارس 2023، حيث تم العمل على تجديد اعتماد المدينة، ويتضمن التعريف بأهمية المدن الصحية، وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تحسين الوضع الصحي لسكان المدينة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.
نشر الثقافة الصحية
تركز أنشطة البرنامج على نشر الوعي بالقضايا الصحية والبيئية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة المجتمع في معالجة مشاكله. ويسعى ((المدن الصحية)) إلى إعداد وتنفيذ أنشطة ومشروعات صحية وبيئية، وتعزيز التعاون بين جميع أفراد المجتمع، لمواجهة التحديات الصحية والبيئية.
تجربة اعتماد المدينة المنورة
استعرض المشاركون في المعرض تجربة اعتماد المدينة المنورة في عام 2020، مع تسليط الضوء على دعم إمارة المنطقة البرنامج. كما تم تقديم قصص نجاح ومتطلبات تجديد اعتماد المدينة، بما في ذلك إضافة 17 هدفا تمثل أهداف التنمية المستدامة، و80 ممارسة يتطلبها البرنامج، و42 ممارسة لتهيئة المدينة ضمن شبكة ((يونسكو)) لمدن التعليم.
استهداف جميع الأحياء
يستهدف البرنامج جميع أحياء المدينة، ويمثل أحد ملامح مدن التعلم من خلال الحد من الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية على البيئة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التعليم الفعّال.
شهادة اعتراف
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية منحت في عام 2021 المدينة المنورة شهادة اعتراف بأنها مدينة صحية، بعد أن استوفت جميع المعايير العالمية. وتُعتبر المدينة المنورة أول مدينة كبيرة يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة يتم الاعتراف بها كمدينة صحية من قِبل المنظمة.
شراكة مع جامعة طيبة
تميز برنامج ((المدن الصحية)) في المدينة المنورة بتعزيز الشراكة مع جامعة طيبة، لتهيئة المتطلبات والإجراءات الحكومية بما يتوافق مع الأنظمة العالمية، وتسجيلها في منصة إلكترونية للاطلاع عليها من قِبل المنظمة.
مبادرات مبتكرة
كما ابتكر البرنامج مبادرات متميزة، مثل تأسيس جمعيات خيرية متخصصة، ودعمها بمشاريع نوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية. ومن بين هذه المشاريع مشروع الصدقة الإلكترونية (التحويل الخيري) مع البنوك، الذي ساعد على تنمية موارد الجمعيات، وتمكينها من القيام بدورها الريادي في المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي.

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