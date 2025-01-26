22 % نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع التعليم
بنسبة 22% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023.
وسجل عدد من الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات نشاط "دعم التعليم" بنسبة 40%، ليصل إجمالي سجلات النشاط 2,677 سجلًا تجاريا، وزادت سجلات نشاط "التعليم في مجال الرياضة والترفيه" بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط 2,686 سجلا تجاريا.
فيما ارتفعت سجلات "أنشطة التعليم العالي" بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى 2,394 سجلا تجاريا، ونمت سجلات "أنشطة أنواع التعليم الأخرى" بنسبة 25%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,511 سجلًا تجاريا) بنهاية العام 2024.
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