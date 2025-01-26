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22 % نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم

1/26/2025 2:14:27 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع التعليم بنسبة 22% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023.
وسجل عدد من الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات نشاط "دعم التعليم" بنسبة 40%، ليصل إجمالي سجلات النشاط 2,677 سجلًا تجاريا، وزادت سجلات نشاط "التعليم في مجال الرياضة والترفيه" بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط 2,686 سجلا تجاريا.
فيما ارتفعت سجلات "أنشطة التعليم العالي" بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى 2,394 سجلا تجاريا، ونمت سجلات "أنشطة أنواع التعليم الأخرى" بنسبة 25%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,511 سجلًا تجاريا) بنهاية العام 2024.

MENAFN26012025000089011017ID1109130459

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