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مكاسب لسوق الأسهم السعودية في أولى جلسات الأسبوع

1/26/2025 2:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 32.12 نقطة، ليقفل عند مستوى 12386.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 719 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المملكة، والباحة، والأسماك، وأبو معطي، والدريس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الجوف، وأنابيب، ورسن، والأندلس، ونايس ون الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.80% و 3.57%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الموسى، والباحة، والراجحي، والدريس، ورسن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 49.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 30896.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 53 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.

MENAFN26012025000089011017ID1109130458

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