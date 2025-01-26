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مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024

1/26/2025 2:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) استطاع مستشفى دله النخيل بالرياض، أن يحقق تميزا جديدا في إحراز الجوائز على المستويين محليا وخارجيا، واستطاع المستشفى أن يفوز بجائزة أفضل مستشفى في خدمات الطوارئ - المملكة العربية السعودية 2024، المقدمة من مجلة Business Tabloid العالمية،حيث نال المستشفى هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق.
ويأتي فوز قسم الطوارئ بالمستشفى، بهذه الجائزة المرموقة، نسبة لما يتميز به القسم من عدة مزايا وإمكانيات، يتمثل أبرزها في سرعة تقديمه لخدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة، بطريقة سريعة وآمنة ومستقرة، وبجودة عالية، علاوة على استخدام أحدث الأجهزة والأدوات الطبية ذات التقنيات العالية، بجانب تقديم القسم لخدمات الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وقال الدكتور وليد الهنداس، رئيس قسم الطوارئ تعليقا على فوز المستشفى بهذه الجائزة: "هناك عدة أسباب أدت إلى تتويج قسم الطوارئ بمستشفى دله النخيل، بجائزة أفضل مستشفى في خدمات الطوارئ - المملكة العربية السعودية 2024، يأتي في مقدمتها استعداد القسم التام للاستجابة لمختلف الحوادث والإصابات الجماعية والكوارث الطبيعية والأوبئة، وأن القسم مزود بأحدث التقنيات الطبية، مع إمكانية التطبيب عن بعد ، وإجراء مشاورات في الوقت الفعلي مع متخصصين من جميع أنحاء العالم. ، كما تعمل وحدات الطوارئ لدى القسم على تسهيل الاستشارة في الوقت الفعلي مع المتخصصين".
وتابع د. الهنداس، أن قسم الطوارئ بالمستشفى، يضم فرق عمل للطوارئ على أهبة الاستعدادت لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، مشيرا إلى أن القسم يضم أطباء طب الطوارئ، والممرضات، والممرضين الممارسين، ومجموعة من المسعفين الطبيين، والفنيين، إلى جانب عدد من الأخصائيين الإجتماعيين، حيث تعمل هذه المجموعة بتناسق وتناغم وتعاون تام مع بعضها البعض ، وهي مدربة على التصرف بسرعة وتوفير الرعاية التي ترتكز على المريض، كأولى الأولويات.
الجدير بالذكر أن مستشفى دله النخيل كان قد فاز خلال العام الماضي2023 بجائزة الأكثر ابتكارا في حالات الطوارئ بالسعودية للعام 2023، نسبة لتميز قسم الطوارئ بالمستشفى في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئه بطرق مبتكرة، وسريعة،وآمنة ومستقرة، مع استخدام أحدث الأجهزة و والمعدات الطبية التقنية.
يشار إلى أن جوائز مجلة Business Tabloid، العالمية المقدمة سنويا، للشركات في مختلف أنحاء العالم، تستهدف الإسهام في إرساء أفضل ثقافة تنظيمية في الاقتصادات المحلية والدولية، وتسلط الضوء على التزام المكرمين وموثوقيتهم، كما يخضع كل مرشح لعملية فحص شاملة، تستند النتائج إلى الجدارة فقط. والهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تعزيز وتشجيع الشركات للالتزام بقضاياها.
يذكر أن شركة دله الصحية، تضم حاليا عدة مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.

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