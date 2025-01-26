مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024

(MENAFN
- Al Watan)
استطاع مستشفى دله النخيل بالرياض، أن يحقق تميزا جديدا في إحراز الجوائز على المستويين محليا وخارجيا، واستطاع المستشفى أن يفوز بجائزة أفضل مستشفى في خدمات الطوارئ - المملكة العربية السعودية 2024، المقدمة من مجلة Business Tabloid العالمية،حيث نال المستشفى هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق.
ويأتي فوز قسم الطوارئ بالمستشفى، بهذه الجائزة المرموقة، نسبة لما يتميز به القسم من عدة مزايا وإمكانيات، يتمثل أبرزها في سرعة تقديمه لخدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة، بطريقة سريعة وآمنة ومستقرة، وبجودة عالية، علاوة على استخدام أحدث الأجهزة والأدوات الطبية ذات التقنيات العالية، بجانب تقديم القسم لخدمات الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وقال الدكتور وليد الهنداس، رئيس قسم الطوارئ تعليقا على فوز المستشفى بهذه الجائزة: "هناك عدة أسباب أدت إلى تتويج قسم الطوارئ بمستشفى دله النخيل، بجائزة أفضل مستشفى في خدمات الطوارئ - المملكة العربية السعودية 2024، يأتي في مقدمتها استعداد القسم التام للاستجابة لمختلف الحوادث والإصابات الجماعية والكوارث الطبيعية والأوبئة، وأن القسم مزود بأحدث التقنيات الطبية، مع إمكانية التطبيب عن بعد ، وإجراء مشاورات في الوقت الفعلي مع متخصصين من جميع أنحاء العالم. ، كما تعمل وحدات الطوارئ لدى القسم على تسهيل الاستشارة في الوقت الفعلي مع المتخصصين".
وتابع د. الهنداس، أن قسم الطوارئ بالمستشفى، يضم فرق عمل للطوارئ على أهبة الاستعدادت لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، مشيرا إلى أن القسم يضم أطباء طب الطوارئ، والممرضات، والممرضين الممارسين، ومجموعة من المسعفين الطبيين، والفنيين، إلى جانب عدد من الأخصائيين الإجتماعيين، حيث تعمل هذه المجموعة بتناسق وتناغم وتعاون تام مع بعضها البعض ، وهي مدربة على التصرف بسرعة وتوفير الرعاية التي ترتكز على المريض، كأولى الأولويات.
الجدير بالذكر أن مستشفى دله النخيل كان قد فاز خلال العام الماضي2023 بجائزة الأكثر ابتكارا في حالات الطوارئ بالسعودية للعام 2023، نسبة لتميز قسم الطوارئ بالمستشفى في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئه بطرق مبتكرة، وسريعة،وآمنة ومستقرة، مع استخدام أحدث الأجهزة و والمعدات الطبية التقنية.
يشار إلى أن جوائز مجلة Business Tabloid، العالمية المقدمة سنويا، للشركات في مختلف أنحاء العالم، تستهدف الإسهام في إرساء أفضل ثقافة تنظيمية في الاقتصادات المحلية والدولية، وتسلط الضوء على التزام المكرمين وموثوقيتهم، كما يخضع كل مرشح لعملية فحص شاملة، تستند النتائج إلى الجدارة فقط. والهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تعزيز وتشجيع الشركات للالتزام بقضاياها.
يذكر أن شركة دله الصحية، تضم حاليا عدة مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.
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