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تحت رعاية الملك سلمان.. مؤتمر عالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز

1/26/2025 2:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غدًا، فعاليات المؤتمر العالمي الثالث عن تاريخ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - تحت بعنوان "الاقتصاد في عهد الملك عبدالعزيز.. التمكين والتنمية والاستدامة" في مقر الجامعة بالرياض.
ويشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الأوراق العلمية التي تسلط الضوء على النهج الاقتصادي الرائد للملك عبدالعزيز، ومنها التحول النفطي في سياسة الملك عبدالعزيز الاقتصادية، والفكر الاقتصادي للملك عبدالعزيز: دراسة تحليلية لتوجهاته وتأثيراته على التحول الاقتصادي في المملكة، والتحديات الاقتصادية التي واجهت الملك عبدالعزيز في تنمية المملكة، والتنمية الاقتصادية المستدامة للإنسان السعودي في عهد الملك عبدالعزيز: النظام الصحي أنموذجًا، والدور الاقتصادي لميناء جدة في عهد الملك عبدالعزيز، واقتصاديات الثروة الحيوانية والسمكية في عهد الملك عبدالعزيز.
وتنعقد فعاليات المؤتمر في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا، بمشاركة نخبةٍ من الباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، لتقديم رؤى وأفكار تسهم في تسليط الضوء على دور الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في بناء أسس النهضة.

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