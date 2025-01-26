حوكمة إجابة السائلين في الحرمين الشريفين

(MENAFN
- Al Watan)
بدأت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في حوكمة وأتمتة إدارة ((إجابة السائلين)) لتوعية قاصدي وزائري الحرمين الشريفين، والرد على استفساراتهم الدينية، المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك، وتهيئة مهام مواقع إجابة السائلين، وتوسيع دائرتها ومواقعها داخل الحرمين؛ بعد صدور الترتيبات التنظيمية للرئاسة؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، ولتغطية أعداد القاصدين والزائرين خلال موسم العمرة، وشهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة تسعى لتوظيف التقنية الرقمية والروبوتات الذكية، مستثمرة الاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية بعدة لغات لاستقبال استفسارات الزائرين والمعتمرين الشرعية والإجابة عليها، ورفع مستوى الوعي الديني والمعرفي الوسطي باللين والحكمة والموعظة الحسنة، والتيسير في أداء العبادات والمناسك؛ بلغات عالمية وتطوير برنامج إجابة السائلين.
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