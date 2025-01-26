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حوكمة إجابة السائلين في الحرمين الشريفين

1/26/2025 2:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في حوكمة وأتمتة إدارة ((إجابة السائلين)) لتوعية قاصدي وزائري الحرمين الشريفين، والرد على استفساراتهم الدينية، المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك، وتهيئة مهام مواقع إجابة السائلين، وتوسيع دائرتها ومواقعها داخل الحرمين؛ بعد صدور الترتيبات التنظيمية للرئاسة؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، ولتغطية أعداد القاصدين والزائرين خلال موسم العمرة، وشهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة تسعى لتوظيف التقنية الرقمية والروبوتات الذكية، مستثمرة الاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية بعدة لغات لاستقبال استفسارات الزائرين والمعتمرين الشرعية والإجابة عليها، ورفع مستوى الوعي الديني والمعرفي الوسطي باللين والحكمة والموعظة الحسنة، والتيسير في أداء العبادات والمناسك؛ بلغات عالمية وتطوير برنامج إجابة السائلين.

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