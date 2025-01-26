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ورش تشكيل الطين تجذب الأطفال

1/26/2025 2:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد سوق المزارعين، المُقام في مشروع الرامس بوسط العوامية بمحافظة القطيف، إقبالًا كبيرًا من الأطفال على ورش تعليم فنون تشكيل الطين، والتي تُقدمها الفنانة التشكيلية إزدهار علوي أبوالرحى بشكلٍ يومي.
وتُشرف أبوالرحى على الأطفال أثناء تعلمهم أسرار هذا الفن وإبداعهم في تشكيل قطع فنية متنوعة، وقد أبدى الأطفال حماسًا كبيرًا لتجربة هذا الفن واكتشاف خباياه، حيث قاموا بتشكيل قطع فنية مُتنوعة باستخدام الطين، مُستمتعين بفرصة التعبير عن إبداعاتهم وتعلم مهارات جديدة.
وأوضحت أبو الرحى أن تشكيل الطين يحتاج إلى صبر ودقة، حيث يستغرق الطين يومًا أو يومين حتى يتماسك، ويصل إلى 10 أيام ليجف تمامًا، ويمكن استخدام فرن الغاز أو الكهربائي أو حتى الفرن التقليدي لإتمام عملية حرقه.
وفي سياق متصل، كشف ((عقيل المرهون)) خلال مشاركته في الفعاليات عن قيامه بصناعة الإكسسوارات من نوى التمور، منها إكسسوارات مثل تزيين الفراشات أو تزيين الفضة وعدة أشياء أخرى.
وأوضح المرهون أن فكرة استخدام نوى التمور جاءت من منطلق الاستفادة من المواد الطبيعية المتوفرة في البيئة المحلية، وأضاف أنه يقوم بصناعة النوى بعدة طرق، أبسطها هي قص النواة نصفين ثم بردها وتنعيمها وتلميعها ثم وضع طبقة حماية عليها، أما الطريقة الثانية فهي هرس نواة التمر وخلطها مع معادن أخرى.
من جانبه، أوضح ((مدحت الخير أبو ريماس)) أنه يعمل في اللبان العماني وبيعه العلاجي والتبخير، ولديه منتجات تحويلية من منتجات اللبان، مثل فازلين اللبان، وفازلين اللبان مع زيت القفص، وهو منتج طبيعي 100%، وفائدته ترطيب البشرة وعلاج شدها، وزيت القفص أضيف إليه لتليين الأعصاب.
كما أشار المختص في الزراعة المائية ((باسم المسلم)) إلى أنه يهتم بالورقيات والعطريات، وأن الزراعة النظيفة هي استخدام كل التطبيقات التي تستخدمها الزراعة العضوية، ولكن المدخل الأساسي وهو السماد غير عضوي وإنما هو أملاح معدنية.

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